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TOPLU TAŞIMACILAR, OKULLARIN AÇILMASINDAN MEMNUN

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği, Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu’nun okulların açılmasıyla ilgili kararları onayladığını açıkladı.

29 Eylül 2020 Salı 18:29
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TOPLU TAŞIMACILAR, OKULLARIN AÇILMASINDAN MEMNUN

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği, Sağlık Bakanlığı Üst Kurulu’nun okulların açılmasıyla ilgili kararları onayladığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği Başkanı Menteş Aytaç, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ekim tarihinde açılacak okullara yapılacak taşımacılığın Covit 19 taşımacılık şartlarına uygun şekilde gerçekleşeceğini kaydetti.

Salgın nedeniyle en fazla mağdur olan sektörler olduklarına işaret eden Aytaç, sistemin devam edebilmesi için öğrencilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak ve eğitimin başlaması için taşımacılığa başlayacaklarını belirtti.

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