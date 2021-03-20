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Toplu taşımacılar yüzde 50 kısıtlamasını doğru bulmadı

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) açıklama yaparak Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu toplu taşımaların yüzde 50 kapasite ile çalışmasına devam etmesi kararına tepki göstererek bu durumda tamamen zarar edeceğini açıkladı.

20 Mart 2021 Cumartesi 10:33
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Toplu taşımacılar yüzde 50 kısıtlamasını doğru bulmadı

KTTTB tarafından yapılan açıklama şöyle:

Dün Bakanlar Kurulunun almış olduğu karar ile, Toplu Taşıma alanında güzergah taşımacılığı yapan Otobüs veya minibüslerin koltuk kapasitesinin %50 oranı ile çalışılabilir kısıtlaması, toplu taşımacılığın icraa edilebilmesi için doğru bir karar değildir.

Neden mi?

Evet anlıyoruz soysal mesafenin korunması açısından yolcu kapasitesi sınırlanması şart ve evet sağlık her şeyden önce gelmeli. Ancak biz toplu taşımacılar devletin belirlediği yolcu tarifesi ile %50 kapasite ile çalışmamız durumunda tamamen zarar ettiğimizi devlet yetkililerinin görmesi, bilmesi de gerekir.

Yani devlet eli ile batağa itiliyoruz. Yolcu tarifeleri belirlenirken 22 kisilik minibüsler baz alınıp 17 kişilik doluluk oranı dikkate alınarak ücretler İzin Makamı tarafından belirleniyor. Ancak dün alınan bakanlar kurulu kararı ile bu uygulama da 22 kişilik minibusler de ancak 11 yolcu alınması uygun görülmüştür.

Kısacası toplu taşımacılığın başlaması için toplu taşımacıların zarar etmesi uygun bulunmuştur. Yani sorumluluk ve yük yine Taşımacılara yüklenmiştir. Devlet sektöre olan sorumluluğunu yerine getirmek yerine ben sizi açtım ne haliniz varsa görün noktasına itmiştir.

Oysa ki halk sağlığı düşünülerek bu şekilde bir sınırlamaya gidilecekse ki halkımızın sağlığı her şeyden önde olmalı, Toplu taşımacılığın bu kısıtlama devam ederken; %50 kapasite ile çalışılması uygun görülen toplu taşıma araçlarına, doluluk oranından yani 22 kisilik araçta 11 yolcu kısıtlaması uygulanıyorsa, 17 baz sayısından eksik kalan 6 koltuğun sübvansiye edilmesi Ve/veya Toplu Taşıma alanında güzergah taşımacılığı yapan Otobüs veya minibüslerin bu süreç devam ederken FIF’suz indirimli mazot alımı sağlanarak sürdürülebilir bir hal alması sağlanmalıdır.

Kısaca karar aldım uygulayın demek yerine aldığınız kararlar sûrdürülebilir ve uygulanabilir olması gerekmektedir.

Toplu taşımacılığa destek şart.

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