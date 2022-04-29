Toplu Taşımacılık herhâlde bu ülkede bir ihtiyaç değil!

Akandere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik Tedbirler kısmı madde 9

Sanayiciye, hayvancıya, çiftçiye, ÜNİVERSİTELERE, otellere ve restorantlara kullandıkları elektrik ve AKARYAKITTA avantajlı fiat uygulaması getirilmesi.

Toplu Taşımacılık heralde bu ülkede bir ihtiyaç değil. Büyük ihtimal lüks bir tüketimdir yada bilemiyorum heralde hiç olmaması gereken bir sektör. Toplu taşımacılık işte bu yüzden gelişemiyor bu yüzden yerlerde sürünüyor. Çünkü toplu taşımacılık için politika yok.

Oysa gerekli katkı AKARYAKIT indirimi verilse devlet toplu taşımacılık adına ödedeği taşımacılık giderlerinide kısarken HALKIN da ucuza hizmet almasına neden olacak. Ama maalesef geçtim reel hayatı, yazılı bir projede dahi TOPLU TAŞIMACILIK adını göremiyorum.

Demekki biz bu ülkeye katkı sağlamıyoruz, vergi ödemiyoruz, hizmet vermiyoruz. Yani biz üvey evlat bile değiliz. Kısaca toplu taşımacılığı istemiyorsunuz.

Şimdi biz ne yapalım Vergi tabelamızda yazan faliyet alanımızı, yukarıda yazan sektörlere göre çevirip ( mesela Üniversite açalım) AKARYAKIT desteğinden yaralanalımmı diyorsunuz?"