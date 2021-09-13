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Toplu taşımada kurallar

Okullar açıldı, toplum taşımada kurallar da belirlendi.. İşte detaylar

13 Eylül 2021 Pazartesi 09:27
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Toplu taşımada kurallar

Toplu taşıma araçlarında uygulama şöyle olacak:

“Okul otobüslerinde öğrenci, şoför ve refakatçiler maske takacak. Otobüs girişlerinde semptom sorgulaması yapılacak, semptom gösteren öğrenciler otobüse alınmayacak. Öğrenciler düzenli olarak girip – çıkacak ve her defasında aynı koltuğa oturacak. Otobüs girişlerinde el dezenfektanı bulundurulacak. Yolculuk sırasında havalandırma doğal yollardan sağlanacak. Şoför ve refakatçilerle ilgili BHÜK sektör kuralları geçerli olacak. Bu kurallara uyulup uyulmadığı Okul Pandemi Kurulu tarafından denetlenecek.

Okul giriş ve çıkışlarında yoğunluk yaşanmaması için ise Okul Yönetimi veya Okul Pandemi Kurulu gerekli tedbirleri alacak ve gerekli sayıda görevli belirlenecek. İmkanlar ölçüsünde ve öğrenci sayısına bağlı olarak yeterli sayıda giriş çıkış noktası sağlanacak.

Sınıf girişlerinde öğretmen semptom sorgulaması yapacak. Semptom gösterenler sınıfa alınmayacak evlerine gönderilecek. Aileye gerekli bilgilendirme yapılıp sağlık kuruluşlarına yönlendirmesi yapılacak. Bu işlemlerin takibi Okul Pandemi Kurulu tarafından gerçekleştirilecek. Sınıfların dezenfektasyonu ve havalandırılması düzenli olarak yapılacak. Sınıflarda maske kullanımı 2-6 yaş arası önerilirken, 6 yaş ve üzeri ise zorunluluk…”

Anahtar Kelimeler:
Toplu Taşıma
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