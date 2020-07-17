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Toplu taşımada ‘reform’ için Kayseri Belediyesi’yle işbirliği

Toplu Taşıma Sistemi Reform Projesinin yürütülmesinde, Ulaştırma Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. işbirliği yapacak.

17 Temmuz 2020 Cuma 13:02
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Toplu taşımada ‘reform’ için Kayseri Belediyesi’yle işbirliği

KKTC Toplu Taşıma Sistemi Reform ve Kurumsallaşma Projesinin yürütülmesinde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. işbirliği yapacak.

Bu amaçla bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptına göre Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında yapılacak işbirliği çerçevesinde Kayseri Ulaşım A.Ş., KKTC Toplu Taşıma Sistemine yönelik;“mevcut durum analizi, toplu taşıma sistemi etüdü, işletme planıönerisi, kıyaslama raporu,idari yapılanma önerisi, kurumsallaşma modeli, mevzuat düzenleme önerileri,elektronik ücret toplama sistemi ihale hazırlığı”konularında çalışmalar yaparak proje çıktılarınıBayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına sunacak.

Mutabakat zaptı imza töreninde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu hazır bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Toplu Taşıma SistemiUlaştırma BakanlığıKayseri Büyükşehir Belediyesi
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