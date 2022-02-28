Toplumda büyük bir rahatsızlık var!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 25 Şubat Cuma günü hükümet programın okunmasının ardından bugün, programı görüşmek üzere toplandı.

Meclis’te ilk sözü Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay aldı.

Hükümet programını eleştiren Özersay, programda ‘hukuka aykırı’ birçok ifade bulunduğunu kaydetti.

Müdür atama sistemi değişmeli

Madde madde hükümet programını eleştiren Özersay, ilk olarak müdür atama sistemine değindi. Hükümetin ömrünün uzun olsa bile, bakanların değişebileceği mesajının ilk günden verildiğini kaydeden Özersay, müdürlerin atanmasının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Alım gücü eriyor!

Konuşmasında pahalılığa da değinen Özersay, son 6 ayda ülkede ciddi bir fakirleşme olduğunu vurgulayarak, alım gücünde büyük miktarda erime olduğunu kaydetti.

Pahalılıktan en fazla etkilenen kesimin dar gelirli vatandaşlar olduğunu belirten Özersay, asgari ücretteki artışın bile bu erimeyi durduramadığını kaydetti.

Yeni asgari ücretin de şu an piyasa karşısında yok olmuş duruma geldiğini anlatan Özersay, toplumda büyük bir rahatsızlık olduğunu kaydetti.

Özellikle yatırımları asgari ücretin üzerinden yatan Sosyal Sigorta emeklilerinin çok zor durumda olduğunu vurgulayan Özersay, bu emeklilerin çok düşük maaşlar aldıklarını kaydetti. Özersay, bu adaletsizliğe çare bulunmasını istedi.

Belediyelerin sayısının azaltılması…

Son günlerde yapılan ‘belediyelerin sayısı azaltılacak’ açıklamalarına da değinen Özersay, Belediyeler Reformu Yasası’nın ‘sanki belediyelerin sayısının azaltılmasından ibaretmiş gibi’ gösterildiğini kaydetti.

Sürecin ‘tehlikeli’ olduğunu belirten Özersay, konuyla ilgili Meclis’te AD-HOC komite oluşturulmasını talep etti.