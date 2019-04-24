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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nden Gazeteci Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü Adaylığına Destek

oplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi, gazeteci Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü adaylığına destek belirtti.

24 Nisan 2019 Çarşamba 10:34
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nden Gazeteci Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü Adaylığına Destek
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Yapılan yazılı açıklamada, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi, cesur çalışma arkadaşımız, dostumuz gazeteci Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesini büyük bir memnuniyet ile karşılamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Komite açıklaması şöyle:

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“Sevgül Uludağ Kıbrıs’ta tüm toplumların yaşadığı acıların ortaya çıkmasında ve bir nebze olsa da sarılmaya çalışılmasında büyük emek ortaya koymuştur. Sevgül Uludağ ayrıca ilk toplumsal cinsiyet uzmanları ve kadın barış aktivistler arasındadır ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine yaptığı çalışmalar kayda değerdir. 

 Geçmişin acılarından Kıbrıs’ta yaşayan herkes nasibini almıştır. Bu acıları görmezden gelmek yerine, tanımak, bilmek ve tekrar yaşanmaması için adımlar atabilmek geleceğimiz için çok önemlidir. Sevgül Uludağ’ın ortaya koyduğu cesaret, empati, azim, insaniyet ve barış yolunda gösterdiği yoğun çabaların Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğine inancımız tamdır.

Sevgül Uludağ’ın adaylığını kuvvetle destekliyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
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