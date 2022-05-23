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Toplumsal mücadelenin ateşini yakacağız!

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, 2022 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na tepki göstererek, "Bu zihniyete EL-SEN olarak yine geçit vermeyeceğiz!” dedi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:20
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Toplumsal mücadelenin ateşini yakacağız!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, sosyal medya üzerinden “ 2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"na yönelik bir açıklama yaptı.

Özkıraç, “Yine sözde bir iş birliği protokolü yine hedef Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesi ve İlhak!” dedi.

Özkıraç, “1980’lerden günümüze kadar KKTC ile TC arasında imzalanan tüm sözde işbirliği protokollerinde ana hedef KIB-TEK’in, Türkiye sermayesine peşkeş çekilmesi olmuş fakat EL-SEN’in onurlu duruşuyla dayatan ile iş birlikçiler bugüne kadar hedeflerine ulaşamamıştır. Bugün yine iştahı kabaran bu zihniyete EL-SEN olarak yine geçit vermeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

EL-SEN Başkanı Özkıraç, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Bahse konu sözde iş birliği protokolünde, KIB-TEK’in peşkeş çekilmek istenmesinin yanı sıra Kıbrıslı Türklere gericiliğin dayatılmasını, limanlarımızın özelleştirilmesini, toplu iş sözleşmesi düzeninin ortadan kaldırılmasını, kamu emekçilerinin haklarının budanmasını, düşünceye pranga vurulmasını ve sendikal mücadelenin sonlandırılmasını hedefliyor. Bu ilhak ve ihanet protokolünü tanımıyor, kabul da etmiyoruz.

Sendika olarak kısa süre içerisinde halkını satmaya çalışan buradaki iş birlikçilere ve bu paketi dayatan Ankara hükümetine karşı topyekün direnişe hazırız. Ayrıca paydaş örgütlerimizle de kısa süre içerisinde toplanıp toplumsal mücadelenin ateşini yakacağız!

Kavgamız dayatana ve boyun eğip dayatılanı kabul edene karşıdır. Tüm halkımızı bu varoluş kavgasında direnişe çağıyoruz...”

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