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TOPLUMSAL SÜRÜNME…!!!

Mahmut Anayasa'nın Köşe Yazısı;

19 Mart 2021 Cuma 09:42
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TOPLUMSAL SÜRÜNME…!!!

Bir ülkenin yaşam standartlarını, o ülkenin “Toplumsal Ortalaması” belirler…
Avrupa ülkelerinin toplumsal ortalaması “İyi” kategorisine girerse, elbette bunun okuma, yazma oranı ile de bir ilintisi mutlaka vardır…
Kıbrıs’ın Kuzeyine baktığımızda ise toplumsal ortalamanın vasat değil, kötü değil, yerlerde süründüğünü görüyoruz…  Bu rezilliğin okuma, yazma oranı ile de bir alakasının olmadığı realitesi var ki, bu çok daha acı ve çok daha ağırdır…
Özellikle ülkenin sosyal, siyasal yaşantısında ve günlük hayatımız içerisinde karşılaştığımız, ve de ortalama zekaya sahip herkesi zıvanadan çıkartan, ama zamanla birçoğumuzun kanıksamaya başladığı durumlar var ki evlere şenlik…
Örneğin çevre bilinci ve çevre temizliği, “Pisiz, pissiniz, pistirler”, net…
O piknik alanında, o adam, o kadın, o çöpü çevreye atacak…
Arabada giderken, kola tenekesini, su şişesini, sigara izmaritini sokağa atacak…
Denizde yediği cips paketini, içtiği bira şişesini, çocuğun boklu bezini de atacak…
Villanın bahçesi tamam, ama bahçeden çıkanlar yallah yan arsaya…
Bir de “Dostlar alış verişte görsün” tipi, “mış” gibi yapan öküzler var… Emek harcar toplar, poşete koyar, gider çöpün yanındaki ağaca asar, tam öküz… Yanındaki mi…??? Ruh öküzü…
Neden…???
Çünkü yerlerde sürünen ve çoğunluğu oluşturan “Toplumsal Ortalama” kirletmeyi seviyor, “Kirlenmek güzeldir” diyor, “Ben hariç, herkes çevresini temiz tutsun” diyor…  Ancak bu arkadaşların bazıları Güneye geçtiğinde veya Avrupa’ya gittiğinde aniden zihinlerinde bir ampül patlıyor, bir aydınlanma yaşıyor ve incir ipinden halat, ipek böceğinden balat yapıyor, acı olan da işte budur…
İstediğiniz kadar kamu spotu yayınlayın, temizlik kampanyası yapın, eğitim verin, kamusal alanlarda çevre temizliği yapın, nafile… Toplumsal ortalama ülkesini sevmiyor, aidiyet duygusu taşımıyor…
Örneğin trafikte cep telefonu ile “Ön sevişme”, kimisi çizgiden çıkar, kimisi bankette gider, kimisi yılan gibi kıvrılır, kaza ha oldu, ha olacak… Size iddia ederim kazaların %90’nı cep telefonlarından dolayıdır… Çok çok acilse, kenara çekip konuşma ve/veya mesajlaşma yok mu…??? Yok… E tabii, konular çok mühim, New York borsası kapanacak, acil satış yapmak lazım…
Parlamento mu…???
Oh my god, en az yarısı yerlerde sürünen “Toplumsal Ortalama”… Baksanıza, Zagor Tenay’lar, Altar’ın oğlu Tarkan’lar, Zeyna’lar, Ninja Kaplumbağalar, Kara Murat’lar… Uçan tekmeler havada, seviye yerlerde…
Neme lazım, Norveç’in Kuzeyi çok fantastik bir ülke…

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