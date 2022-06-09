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Toplumsal Varoluş Platformu eyleme hazırlanıyor

Toplumsal Varoluş Platformu, yarın Lefkoşa’da eylem yapacak.

09 Haziran 2022 Perşembe 19:42
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Toplumsal Varoluş Platformu eyleme hazırlanıyor
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Toplumsal Varoluş Platformu, “zamları, alım gücünün erimesini, imzalanan protokolü ve Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahaleleri” protesto için yarın Lefkoşa’da eylem yapacağını açıkladı.

Başbakanlık ışıklarında saat 07.00’de pankart açıp, broşür dağıtımı yapacak platform, saat 18.30’da protesto yürüyüşü düzenleyecek. Yürüyüş, Lefkoşa Dereboyu’ndaki trafik ışıklarında başlayıp, Meclis’te sona erecek.

Toplumsal Varoluş Platformu, Basın-Sen, BES, Çağ-Sen, DAÜ-SEN, DAÜ-BİRSEN, DEV-İŞ, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Güç-Sen, HÜR-İŞ, KAMUSEN, KOOP-SEN, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ ve TÜRKSEN’den oluşuyor.

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