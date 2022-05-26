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Toplumsal Varoluş Platformu protokol hakkında basın toplantısı düzenliyor

Toplumsal Varoluş Platformu, TC ile KKTC arasında imzalanan “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş birliği Protokolü” hakkında yarın saat 10.30’da KTAMS 50’nci Yıl Salonu’nda basın toplantısı düzenliyor.

26 Mayıs 2022 Perşembe 18:03
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Toplumsal Varoluş Platformu protokol hakkında basın toplantısı düzenliyor

Toplumsal Varoluş Platformu, TC ile KKTC arasında imzalanan “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş birliği Protokolü” hakkında yarın saat 10.30’da KTAMS 50’nci Yıl Salonu’nda basın toplantısı düzenliyor.

Platform adına yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, protokolün, “KKTC’nin ekonomik anlamda kalkınmasını değil, Anayasal düzen değiştirilerek, temel hak ve özgürlükler kısıtlanarak, Kıbrıs Türk halkının vesayet altına alınmasını amaçladığını” öne sürdü.

İmzalanan protokolün Kıbrıs Türk halkının varlığına, demokrasisine, özgürlüklerine ve kazanılmış haklara karşı tehlikeler içerdiğini savunan Bengihan, bu konuda halkı bilgilendirmek ve toplumsal varoluş mücadelesindeki kararlılıklarını vurgulamak adına yarın saat 10.30’da KTAMS 50’nci Yıl Salonu’nda basın toplantısı yapılacağını duyurdu.

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