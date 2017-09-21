Toplumsal yapı çatırdıyor!

Deniz Abidin

Ülkemizde boşanma oranlarında ciddi artış gözlemlenirken, uzmanlar bunun kadının özgürleşmesi, evliliklerde şiddetin artması ve ekonomik nedenlere bağlıyor. Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel ve Avukat Barış Mamalı boşanmaların neden bu kadar çok arttığını Yeni Bakış’a anlattı.

Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel de, kadının özgürleşmesi, ekonomik özgürlüğünü ele geçirmesiyle birlikte ömür boyu neden bir erkeğin hizmetini göreyim bakış açısının gelişmesiyle bir yapılanmanın son günlerde boşanma oranlarındaki artışı etkilediğini söyledi. Başel, günümüzde evlilik kararının çok bilinçli olmadan verildiğine inandığını ifade ederek, çiftlerin yetişme ortamının önem taşıdığını kaydetti. Başel, maalesef “seni seviyorum” demek yerine “seni sevmeyi seviyorum” denilmesinin tercih edildiğini, ikisi arasında uçurum fark olduğunu söyledi. Başel, ceza yasasındaki değişikliğin ilk zamanlar çok eleştirildiğini, ancak yargıya intikal eden olaylarda ceza anlamında bir artışın gözlemlendiğini ifade etti. “Bugün görülüyor ki kamunun vicdanı rahat” diyen Başel, evlilik içinde şiddetin önlenmesiyle ilgili tüzüklerle ve devletin kadın sığınma evini hayata geçirmesi gerektiğinin altını çizdi. Başel, bunların olmaması durumunda boşanma oranlarının artacağını belirterek, birçok kadının belli haklarına ulaşmadığı için sindirilmiş bir şekilde beklediğini söyledi.

“Boşanmalarda psikolojik şiddet etkili”

Başel, boşanmalarda en yaygın sebebin psikolojik şiddet olduğunu belirterek, şöyle devam etti, “Evli kadınlar bile tecavüze uğruyor cümlemi çok farklı yerlere çekenler oldu. Bunu bir kocalık hakkı olarak gören var. Başka kadına giderim denilip psikolojik şiddet uygulayarak karşı tarafın isteği olmadan birliktelik gerçekleştirenler var. İki tarafın rızası olmadan yaşanan birliktelik tecavüzdür. Bunu gece kulübüne giden erkek profilinde de görebiliyoruz. Hepsi potansiyel tecavüzcüdür, çünkü orada gönüllü bir birliktelik yaşanmaz. Abartılmış erkeklik kültürünün, kadınların eşya gibi alınıp satıldığı bir coğrafyada boşanma ve cinsel suçların artmasının çok da garipsenmemesi gerekiyor”

Başel, Kadın özgürleşmelidir. Bu özgürleşmeye sistem uyum sağlayamazsa ve kadın kendini ezen rollerden sıyrılamazsa boşanma oranları artacaktır” diye konuştu.

“Orta çağ yasalarını kullanıyoruz”

Başel, alkolizmde sosyal medyanın son günlerde etkili olduğunu ve boşanma nedenleri arasında yer aldığını ifade ederek, sosyal medyayla birlikte bu yeni yaşam biçimini adapte edecek, güvenli internet kullanımını yaygınlaştıracak herhangi bir yapılanmanın olmadığının bilinmekte olduğunu belirtti. Başel, Bilişim Suçları Yasası’nın hala Meclis’te teknik komitede beklemesinden kaynaklı olarak sıkıntıların da yaşanmakta olduğuna dikkat çekerek, yasal düzenlemelerle bilinçlendirmenin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Başel, teknolojinin etkili biçimde kullanıldığını, ancak yasal düzenlemeler açısından orta çağ yasalarının kullanılmakta olduğunu söyledi.

“Ekonomik sorunlar eşler arasında gerilime neden oluyor”

Başel, ülkede kredi kartı borcuyla yaşayan yüzlerce aile olduğuna dikkat çekerek, bu durumun eşler arasında ciddi gerilime neden olduğunu belirtti. Başel, evli çiftlere aile büyüklerinin müdahale etmesinin yanlış bir davranış biçimi olduğunu söyleyerek, bazen ekonomik bazen ise psikolojik anlamda bunun çiftlerde etkili olduğunu kaydetti.

Başel, şöyle devam etti, “Toplumda sosyal patlama yaşanmaktadır. Sosyal patlama camı, çerçeveyi aşağıya indirmek demek değildir, her zaman bu böyle olmaz. Cinsel suçlardaki artış, çocuk suçlarındaki artış, intiharlar, trafiğe kurban verdiğimiz kişiler toplum olarak uyanmadığımız sürece devam edecektir. Toplumda sosyal çözülme yaşanıyor. Ancak tencerenin içinde bu kaynadığı için insanlar bunun çok da farkında değiller”

Avukat Mamalı: “Toplumsal yapı çatırdıyor”

Avukat Barış Mamalı ise, ülkedeki toplumun temelinin ne kadar sağlam olduğu, aile yapısının ne kadar güçlü olduğunun o ülkedeki boşanma oranlarıyla birebir ilişkili olduğunu ifade ederek, ortadaki rakamların toplumsal yapının çatırdamakta olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ülke nüfusundaki anormal artışa rağmen evlilik sayısının azalmasının en önemli sebebinin ülkenin ekonomik durumunun kötüleşmesi ve yeni neslin düşünce yapısının Avrupa’yla örtüşmesinden kaynaklanmakta olduğuna dikkat çeken Mamalı, boşanmanın sadece iki tarafın evliliklerini bitirmesi şeklinde tanımlanacak kadar basit bir olay olmadığını, boşanma sonucunda ailesinin bütünlüğünü kaybeden çocukların yaşadıkları travmaların da toplumsal açıdan çok önemli olduğunu belirtti.

“Ailelere eğitim ve terapi uygulanmalı”

Mamalı, şunları söyledi, “Evlenme aşamasında mı, yoksa evlilik sonrası yaşanan sebeplerden ötürü mü ailelerin dağıldığının tespit edilip, gerekirse devlet eliyle ailelere eğitim ve terapi uygulanması gerekir. Özellikle parçalanan ailelerin çocukları ciddi manevi ve maddi zararlara uğramakta ve gereken psikolojik yardımın sağlanmaması halinde de sorunlu bir genç olarak hayat içerisinde yerini almaktadır. Boşanma nedeniyle anne veya babasından ayrı yaşamak zorunda kalan çocukların sayısı da bu ülkede inanılamayacak kadar çoktur”