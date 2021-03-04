Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"
Sorguda ismi verilmişti
Sorguda ismi verilmişti
Silahlı soygun
Silahlı soygun
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler

"Toplumun %15'i aşılanmış olacak"

Başbakan Ersan Saner temaslarını tamamlamasının ardından KKTC’ye döndü.

04 Mart 2021 Perşembe 11:31
708 Okunma
"Toplumun %15'i aşılanmış olacak"

Saner, gelişinin ardından Ercan Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Başbakan Saner, 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Prtokolünün temel amacının KKTC’deki ekonomik aktiviteklerin arttırılması ve altyapı projelerinin tamamlanması olduğunu kaydetti.

Saner 2 buçuk milyar TL yeni kaynağın yanı sıra, geçen yıldan devreden miktarla 3 milyar 250 milyon TL’lik kaynağın aktarılacağını ve 20 bin doz Sinovac aşının da geldiğini belirten Saner, toplumun %15’inin aşılanabileceğine işaret etti.

Protokolün imzalanması ile alt yapı yatırımlarına, özellikle ulaşım alanında başlanacağını ifade eden Saner, e-devlet portalının da hizmete gireceğini kaydetti.

360 milyon TL’lik desteğin yanı sıra enerji desteği ile KOBİ’lere katkı konacağını söyleyen Başbakan Saner, kredi alıp ileriye bakabilmelerine yönelik çalışmaların da başladığını belirtti.

Saner, yeni sanayi bölgesinin temellerinin atılacağını böylece ülke üretiminin artması konusunda ciddi bir adım atılmış olunacağını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, Türkiye ile başta Kıbrıs konusu olmak üzere birçok konuda görüşme yapıldığını ve Kıbrıs konusunda iki eşit egemen devletin yer almadığı hiçbir anlaşmanın kabul görmeyeceği konusundaki görüş birliğinin devam ettiğini kaydetti. Saner, Türkiye yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

BRT
        
        

Son Güncelleme: 04.03.2021 12:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EYLEMCİLERDEN “ANKARA GÖNDERMESİ”
EYLEMCİLERDEN “ANKARA GÖNDERMESİ”
Özersay:Protokolün ekleri paylaşılmadı
Özersay:Protokolün ekleri paylaşılmadı
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
3 kilo hintkeneviriyle yakalandılar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim