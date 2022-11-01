"Toplumun hayrına bir siyasi tutum izleniyor"

Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Meclis Genel Kurulu'nda “ Siyasi Etik” konulu güncel konuşma yaptı. Yeşilırmak, ülkede ekonomi, döviz artışı başta olmak üzere tüm sorunların konuşulduğunu, geleceğe yönelik endişe taşıdığını, bu yüzden geleceğe yönelik iyi bir planlama içinde olunması gerekliliğine işaret etti.

Yeşilırmak, vatandaşların gergin olduğunu, özellikle siyasi konuda “patlama” noktasında olduğunu ifade ederek, bu konuda muhalefete suçlamalarda bulundu, Meclis’te temelsiz tansiyon yükseltildiğini, ateşe benzin döktüğünü, ancak kavganın doğru bir yol olmadığını, yasa çalışmalarının kavga edilerek tamamlanamayacağını, toplumun hayrına bir siyasi tutum izlenmediğini kaydetti.

Bu yüzden siyasette saygının yitirilmemesi gerektiğini ifade eden Yeşilırmak, Meclisin önünde bir çok yasa çalışması olduğunu, siyasi etiğin önemine işaret etti, “Siyasi Etik Yasası”na ihtiyaç olduğuna inandığını, bu konuda çalışma yapılabileceğini söyledi.