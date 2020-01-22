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‘Toprak Dede’nin anısına 100 ağacı toprakla buluşturdu

İl Milli Eğitim Müdürü ‘Kırmızı’ kazakla Hayrettin Karaca’nın meşhur pozunu verdi, ağaçları toprakla buluşturdu.

22 Ocak 2020 Çarşamba 13:37
‘Toprak Dede’nin anısına 100 ağacı toprakla buluşturdu

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, TEMA gönüllüsü öğrenciler ile beraber TEMA Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca anısına ‘Kırmızı' kazak giyip, Karaca'nın ağaca sarıldığı meşhur pozunu verdi. Ardından Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi'ne geçen Ekinci ve öğrenciler, burada Hayrettin Karaca'nın anısına 100 ağacı toprakla buluşturdu.

TEMA Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın Türkiye'nin değerlerinden olduğunu söyleyen Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Türkiye'mizin yetiştirdiği hem iş adamı olarak örnek hem de sosyal yaşantısı ile örnek bir değerimizi kaybettik. Çocuklarımızın toprak dedesini kaybettik. Bugün 81 ilde eş güdümlü olarak bütün milli eğitim müdürlükleri 100 adet fidanı, bugün toprağa vereceğimiz toprak dedemizle birlikte dikeceğiz. Hayrettin Karaca Türkiye'nin bir değeridir. Bundan sonrada düşünceleri ve fikirleri ile yaşamaya devam edecek. Türkiye'mizin yeşillenmesine, ağacına, çevreye ve erozyona ciddi manada katkı sunan, yaşantısıyla örnek olan bir değerimizdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.

Bugün kırmızılarımızı giydik. Hayrettin Karaca kırmızı kıyafetiyle hem ön planda oldu. Kendisine neden aynı kazağı giydiği sorulduğunda, ‘Ben her türlü imkana sahibim, değiştirebilirim, her şeyi giyebilirim ama hem tüketirsem size bir şey kalmaz' dedi. Geleceğe özellikle israf noktasında tüketimi ve üretimi noktasında çok güzel bir mesaj verdi. İnşallah çocuklarımızın gönlünde ve okullarımızda bundan sonrada yaşamaya devam edecek. Zaten kurduğu ve onursal başkanı olduğu TEMA Vakfıyla biz her sene programlarımızı yapıyorduk. Bundan sonrada yine aynı şekilde devam edeceğiz. 11 Kasım'da dünyaya örnek bir proje uygulamıştık. 11 milyon fidanı toprakla buluşturmuştuk. Biz yeşille mavinin kucaklaştığı bir Türkiye hayal ediyoruz. Çocuklarımıza böyle bir Türkiye bırakmayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Toprak Dede
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