Toprak kayması nedeni ile kapandı!

Polis son günlerde meydana gelen yağışlar sonucunda, özellikle kırsal bölgelerdeki toprak yolları kullanan motorlu araç sürücülerini uyardı.

Aşırı yağışlar nedeniyle Çamlıbel-Geçitköy arasındaki yolda toprak kayması olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada toprak kayması nedeni ile nedeniyle yolun kapalı olduğu duyurulurken sürücülerin de dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Dairesi, saat 15:00 itibariyle Çamlıbel’de metrekareye 85 kg yağış düştüğünü duyurdu.

Toprak yollardan, asvalta çıkan araçların asvalta çamur atıkları bıraktığı ve ve bu atıklar kaygan bir zemin oluşturarak, diğer sürücüler için büyük bir tehlike oluşturup yol güvenliğini olumsuz yönde etkilediği kaydedilen polis uyarısında, asvalt yolları kullanan sürücüler ve yolcuların, can ve mal güvenliğini riske atmamak için toprak yolları kullanan her türlü motorlu araç sürücüsünün asvalt yollara çıkmadan önce gerekli tedbirleri almaları istendi.

Asvalt yolları kullanan sürücülerin ise kış şartlarından dolayı oluşan her türlü risk faktörünü göz önünde tutarak, sürat tahditlerine uymaları ve daha dikkatli araç kullanmaları gerektiği vurgulandı.