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Toprak kayması yol kapattı

Yağışlı hava sonrası bazı yollar sularla kaplandı. Çamlıbel-Geçitköy arasındaki yol, toprak kayması nedeniyle bir süre kapalı kaldı...

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:34
Toprak kayması yol kapattı
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Halkın Sesi gazetesinde yer alan habere göre; yağışlı hava etkili oldu. Bazı yerlerde yollar sularla kaplandı.

Aşırı yağışlar nedeniyle Çamlıbel-Geçitköy arasındaki yolda toprak kayması olması nedeniyle yol bir süre kapalı kaldı.

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00’den itibaren Kuzey Sahil ve Beşparmaklarda çok etkili yağış olduğunu, saat 15.00 itibarıyla Çamlıbel’de metrekareye 85 kilogram yağış kaydedildiğini duyurdu.

Yağışlı hava saat 18.00’den itibaren doğuya kayarak kayboldu.

27 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın hafta boyunca az bulutlu olması, salı gününe kadar sabah saatlerinde don bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 14 – 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Öte yandan Meteoroloji Dairesi önceki sabah ile dün sabah 08.00 arasındaki 24 saatlik sürede en çok yağışın metrekareye 27 kilogramla Yeşilırmak’ta kaydedildiğini bildirdi.

Yeşilırmak’ı metrekareye 23 kilogramla Bostancı ve Güzelyurt, 19 kilogramla da  Koruçam ve Zümrütköy takip etti.

Yağmur yağan diğer yerlere ise metrekareye 18 kilogram yağış düştü,

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