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Toprak Ürünleri Kurumu Yemlik Arpa Alımı Yapacak

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 2021 ürünü yemlik arpa alımlarına 24 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. 

21 Mayıs 2021 Cuma 16:13
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Toprak Ürünleri Kurumu Yemlik Arpa Alımı Yapacak

TÜK’ten verilen bilgiye göre, yemlik arpa alımı “Akdoğan, Güzelyurt, Haspolat, Geçitkale, İskele, Kumyalı Silo ve Mağusa No 4” olmak üzere 7 şubede gerçekleştirilecek.
TÜK, 2021 ürünü tohumluk materyali arpa alımlarına ise 31 Mayıs’ta başlanacağını duyurdu. 
Tohumluk evsafında arpa ürünü olan üreticilerin hasat ettikleri ürünlerinin kontrolü, 4 şubede yapıldıktan sonra Akdoğan Tohum Hazırlama Tesisi’ne yönlendirilecek.
Tohumluk merkezine yönlendirilecek üreticilere, kilo başına ödenecek nakliye primi şöyle: 
“İskele bölgesi 0,04 Krş/Kg, Haspolat bölgesi 0,04 Krş/Kg, Güzelyurt bölgesi 0,06 Krş/Kg, Kumyalı bölgesi 0,06 Krş/Kg, Akdoğan bölgesi yok.”
2021 ürünü yumuşak buğday, sert buğday, tritikale ve tohumluk materyali yumuşak buğday ve tohumluk materyali tritikale alım tarihleri ve alım yapacak şubeler daha sonra çiftçilere duyurulacak.

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