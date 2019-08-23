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Toprak Ürünleri Kurumu, zahire alımlarını bugün tamamlıyor

23 Ağustos 2019 Cuma 09:09
Toprak Ürünleri Kurumu, zahire alımlarını bugün tamamlıyor

Toprak Ürünleri Kurumu, zahire alımlarını bugün tamamlıyor.

Kurum, zahire üreticilerinin mağduriyet yaşamamaları için bugün mesai sonuna kadar ürünlerini teslim etmeleri gerektiğini duyurdu.

TÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, 17 Haziran’da başlayan alımlarda, bugüne kadar 76 bin 831 ton zahire alındığı, bu ürünlerin brüt bedeli toplamının da 104 milyon 743 bin 73 TL olduğu belirtildi.

Kurum, yemlik arpa alımlarına Lefkoşa Silosu Şubesi ambarları, İskele Şubesi ambarları ve Vadili ambarlarında; yumuşak buğday ile sert buğday alımlarına ise Vadili ambarlarında devam ediyor.

Zahire alımlarının bugün mesai sonunda tamamlanacağı duyurulan açıklamada, elinde ürün olup TÜK’e teslim etmek isteyen zahire üreticilerinin mağduriyet yaşamamaları için bugün mesai sonunda kadar ürünlerini teslim etmeleri gerektiği duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Toprak Ürünleri Kurumu
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