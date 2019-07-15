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Töre: "15 Temmuz tarihe kara bir leke olarak geçti"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:37
Töre: "15 Temmuz tarihe kara bir leke olarak geçti"

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, 15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütünün Anavatan Türkiye’deki giriştiği kanlı darbe girişiminin tarihe kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

Töre, yaptığı yazılı açıklamada, “En karanlık gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üstün cesareti sayesinde halkımızın sokaklara ve meydanlara çıkması sayesinde bu darbe başarısızlıkla sonuçlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

“TEŞEBBÜS EDENLERİ LANETLİYORUZ”

Töre açıklamasında şunları kaydetti:

“251 soydaşımız bu darbe esnasında şehit olmuştur. Bu darbeye teşebbüs edenleri bir kez daha lânetliyoruz. Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünü ne FETÖ ne PKK ne de başka odaklar bozamadı, bozamayacaktır. Milletimiz içten ve dıştan gelen hain emelleri bertaraf etmeye devam edecektir. Demokrasimiz ve ulusal irademiz kesintisiz devam edecektir.

Kendi askerimizi, polisimizi, halkımızı TBBM’yi, askeri kışlalarımızı, hava alanlarımızı kurşunlayan ve bombalayanlar vatan hainliğinin en dik âlâsını yapmışlardır. Cezalarını en ağır şekilde çekmelidirler. Bu darbenin masumane bir izahı asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet baki kalacaktır. Vatan bölünmeyecektir. Ulusal egemenliğimiz daha da pekişecektir.”

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Son Güncelleme: 15.07.2019 14:08
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberLekeKaraTemmuz15Töre
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