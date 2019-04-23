Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Töre mesajında şunları dile getirdi:
Ulusal egemenlik milli bir duruştur. Bu milli duruştan asla vazgeçilmeden, istiklal aşkının ulusal egemenlikle taçlandığı unutulmamalıdır. Bu duruş ile egemenliğin ne anlama geldiği ve yurtta sulh, cihanda sulh kavramları çocuklarımıza daima ışık tutsun.
Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Kıbrıs Türk Halkı'nın geleceği çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına kutlu olsun.”