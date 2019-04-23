Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.



Töre mesajında şunları dile getirdi:





“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99. Yıldönümü olan 23 nisan, Büyük Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Bu bayram ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak adlandırılmıştır.Ulusal egemenlik milli bir duruştur. Bu milli duruştan asla vazgeçilmeden, istiklal aşkının ulusal egemenlikle taçlandığı unutulmamalıdır. Bu duruş ile egemenliğin ne anlama geldiği ve yurtta sulh, cihanda sulh kavramları çocuklarımıza daima ışık tutsun.Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Kıbrıs Türk Halkı'nın geleceği çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına kutlu olsun.”