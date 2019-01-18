Töre 3 yıl hapis yatacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da bir kumarhanede 4 bin 100 sahte ABD Doları’nı tedavüle süren ve daha sonra aslında 18 bin 700 sahte ABD Doları tasarruf ettiği anlaşılan Mutlu Töre, dün oy birliğiyle 3 yıl hapse mahkûm edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Ahmet Varol hazır bulundu. Duruşmanın kararını açıklayan Yargıç Temay Sağer, sahte banknot meselelerinin hemen hemen hepsine hapislik cezası verilmesi gerektiğini, bunun ilk sebebinin sanığı cezalandırmak, ikinci sebebinin ileride benzer suçu tekrarlamasının önüne geçmek ve en önemli sebebin ise sahte banknot yoluyla kolay ve ucuz para kazanmayı düşünen kişilere bu riski almanın değmediğini göstermek olduğunu söyledi. Sağer, tüm bu hususları göz önünde bulundurduklarında sanık Mutlu Töre’ye hapislik cezası dışında bir ceza verilmesinin kamu menfaatine aykırılık teşkil edeceğini, işlenmiş olan suçların ciddiyeti ve vahameti ile örtüşmeyeceğini ve bu tip suçları işlemeye temayülü olan kişiler için yeterince etkin ve caydırıcı olmayacağı sonucuna vardıklarına dikkat çekti. Sanığın işlemiş olduğu suçun ülkemizde yaygın oluşunu, toplam 187 adet 100 ABD Doları sahte banknotları tasarruf etmesini ve bir kumarhanede tedavüle sürdüğü sahte banknotlarla oyun çipi almak suretiyle sahtekârlıkla para temin etmesini ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyleyen Sağer, sanığın son 10 yıl içerisinde sabıkasının bulunmayışını da hafifletici faktör olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Sağer, sanığın aleyhine ve lehine olan tüm hususlara değindiklerine vurgu yaparak, sanık Mutlu Töre’yi 8 Eylül 2015 tarihinde 18 bin 700 ABD Doları’nı alma, verme ve tasarrufu suçundan 2 yıl, 4 bin 100 sahte ABD Doları’nı kumarhanede tedavüle sürmeden 3 yıl ve 14 bin 100 ABD Doları’nı bir başkasına verme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini ve sanığın cezaların tümünü birlikte çekeceğini açıkladı.