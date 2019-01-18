Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
Google Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
Play Store'dan uygulama indirenlere müjde
banner40

Töre 3 yıl hapis yatacak

Mutlu Töre, dün oy birliğiyle 3 yıl hapse mahkûm edildi

18 Ocak 2019 Cuma 18:13
Töre 3 yıl hapis yatacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da bir kumarhanede 4 bin 100 sahte ABD Doları’nı tedavüle süren ve daha sonra aslında 18 bin 700 sahte ABD Doları tasarruf ettiği anlaşılan Mutlu Töre, dün oy birliğiyle 3 yıl hapse mahkûm edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Ahmet Varol hazır bulundu. Duruşmanın kararını açıklayan Yargıç Temay Sağer, sahte banknot meselelerinin hemen hemen hepsine hapislik cezası verilmesi gerektiğini, bunun ilk sebebinin sanığı cezalandırmak, ikinci sebebinin ileride benzer suçu tekrarlamasının önüne geçmek ve en önemli sebebin ise sahte banknot yoluyla kolay ve ucuz para kazanmayı düşünen kişilere bu riski almanın değmediğini göstermek olduğunu söyledi. Sağer, tüm bu hususları göz önünde bulundurduklarında sanık Mutlu Töre’ye hapislik cezası dışında bir ceza verilmesinin kamu menfaatine aykırılık teşkil edeceğini, işlenmiş olan suçların ciddiyeti ve vahameti ile örtüşmeyeceğini ve bu tip suçları işlemeye temayülü olan kişiler için yeterince etkin ve caydırıcı olmayacağı sonucuna vardıklarına dikkat çekti. Sanığın işlemiş olduğu suçun ülkemizde yaygın oluşunu, toplam 187 adet 100 ABD Doları sahte banknotları tasarruf etmesini ve bir kumarhanede tedavüle sürdüğü sahte banknotlarla oyun çipi almak suretiyle sahtekârlıkla para temin etmesini ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyleyen Sağer, sanığın son 10 yıl içerisinde sabıkasının bulunmayışını da hafifletici faktör olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Sağer, sanığın aleyhine ve lehine olan tüm hususlara değindiklerine vurgu yaparak, sanık Mutlu Töre’yi 8 Eylül 2015 tarihinde 18 bin 700 ABD Doları’nı alma, verme ve tasarrufu suçundan 2 yıl, 4 bin 100 sahte ABD Doları’nı kumarhanede tedavüle sürmeden 3 yıl ve 14 bin 100 ABD Doları’nı bir başkasına verme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini ve sanığın cezaların tümünü birlikte çekeceğini açıkladı.

banner22
Son Güncelleme: 18.01.2019 18:19
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberMahkumHapisMutlu Töre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamile eşini dövdü
Hamile eşini dövdü
Cumhurbaşkanı Akıncı, Fransız Büyükelçi Troccaz’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Fransız Büyükelçi Troccaz’ı kabul etti
KTOEÖS, Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı
KTOEÖS, Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim