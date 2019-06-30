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Töre, 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde konuştu

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre Makedonya’nın başkenti Üsküp’ün Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanı Mustafa Şentop himayelerinde gerçekleşen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne konuşmacı olarak katıldı.

30 Haziran 2019 Pazar 14:10
Töre, 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde konuştu

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, farklı ülkelerden 600 sosyal bilimci ve akademisyenin katıldığı panelde açılış konuşması yapan Töre, konuşmasında KKTC’ye sadece Anavatan Türkiye’nin tanıdığını ama birçok uluslararası toplantıya katıldıklarını ve birçok ülkeyle güçlü ilişkileri olduğunu kaydetti.

Ticari, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler olduğunu, ancak spor alanında çok ciddi ambargolar ve kısıtlamalar altında yaşadıklarını anlatan Töre, diplomatik alanda da birçok siyasal sıkıntıları olduğunu da söyledi.

Töre şöyle devam etti:

“KKTC yoluna devam etmektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortağıydık Kıbrıs Cumhuriyeti’nden atıldık. Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmalarından uzaklaşmış olmasına rağmen yani Cumhuriyet işgal edildiği halde Rumlar Avrupa Birliğine ve Birleşmiş Milletlere üye olarak devam etmektedirler. Bu dünyanın bize yaptığı en büyük haksızlık ve adaletsizliktir. Kötü komşu nasıl insanı ev sahibi yapıyorsa ortaklık devletini Rumlar bizden çalınca ve işgal edince bizde Kuzeyde ev sahibi olduk ve devletimiz, cumhuriyetimiz şu anda vardır. Bu Cumhuriyeti tanımasalar da Kıbrıs Türk halkına ulusal kimliğini yansıtan milli bir devletiz. Yugoslavya nasıl 7’ye ayrılmışsa ve tanınıyorlarsa bizi tanımasalar da biz artık ayrı devletiz ve Anavatan Türkiye’ye güveniyoruz.”

Dünyanın tutumuna sosyolojik olarak yaklaşmak gerektiğini belirten Töre şunları ifade etti:

“7 Cumhuriyet tanınıyor da Kıbrıs Cumhuriyeti dağılınca iki ayrı devlet neden kabullenilemiyor? Bunu ciddi bir şekilde incelemek gerekiyor. Birleşmiş Milletler büyük adaletsizlik yapıyor. Ayrıca Avrupa Birliği’nin durumları tek taraflı olarak üye yapmakla Avrupa Birliği de adaletsizlik ve ayrımcılık yapıyor. Dünya 5’ten büyüktür diyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda çok haklı değil midir? Dünya gerçekten de 5’ten büyüktür. Eğer güçlü olmazsanız Emperyalist ve sömürgeci ülkeler sizleri yok etmek için kendi çıkarları doğrultusunda planlar, projeler yaparlar. Biz Türk milleti olarak yaratılanı yaratandan ötürü severiz ve halkların, toplumların milli kimliğine bakmaksızın herkesi kabulleniriz. Milli, manevi değerlere ve temel insan haklarına her toplumun sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Sosyal Bilimciler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin ve Avrupa Birliği’nin farklı davranışlarını bir şekilde incelemeye almalıdır. Türkiye olmasa gerek Kıbrıs’taki Türk halkı, gerekse Balkanlardaki Türk toplulukları büyük sıkıntılar ve zorluklarla karşılaşıp yok olma tehlikesi ile karşılaşabilirlerdi. Bundan dolayı Türkiye’ye müteşekkiriz. İyi ki Türkiye gibi güçlü ve kararlı bir ülke vardır. Bunun kıymetini hepimiz bilelim”.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
5. Uluslararası Sosyal Bilimle
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