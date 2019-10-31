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Töre, ABD Temsilciler Meclisi’nin Ermeni kararını eleştirdi

Töre, Amerika Temsilciler Meclisi’nin 1915’de yaşanan olayları Ermeni Soykırımı olarak tanıma kararını eleştirdi.

31 Ekim 2019 Perşembe 14:51
Töre, ABD Temsilciler Meclisi’nin Ermeni kararını eleştirdi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Amerika Temsilciler Meclisi’nin 1915’de yaşanan olayları Ermeni Soykırımı olarak tanıma kararını eleştirdi.

Töre, yaptığı yazılı açıklamada, Temsilciler Meclisi’nin aldığı kararın, “tarihi gerçeklere aykırı” olduğunu kaydetti ve “Ermenilerin Anadolu toprakları üzerinde yaptıkları soykırımı görmezlikten gelen Amerika Temsilciler Meclisi Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yaparak, karar üretmişlerdir. Türkiye’nin terör örgütlerine ve terörizme karşı yürüttüğü mücadelede, Amerika,terör örgütlerinin koruyucusu ve sözcülüğünü yapmaktadır” dedi.

Türkiye’ye destek belirten Töre, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mal varlığını araştırma kararı düşmanlık duyguları içermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ve Anavatanımız Türkiye’nin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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TöreABDMeclisErmeniKararEleştiriHaberKıbrıs
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