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Töre, Adana’da Temaslarda Bulunuyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, davetli olarak gittiği Türkiye’nin Adana ilinde  temaslarda bulunuyor.

22 Haziran 2022 Çarşamba 11:36
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Töre, Adana’da Temaslarda Bulunuyor
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Şakirpaşa Uluslararası Havalimanında Adana Valisi Süleyman Elban ve il üst düzey yöneticileri tarafından karşılanan Töre, şehre varışının hemen ardından Adana Valiliği’ni ziyaret ederek Adana Valisi Süleyman Elban ile bir araya geldi.
Töre, burada Valilik özel defterini imzaladı.
YÜREĞİR BELEDİYESİ’NE ZİYARET
Meclis Başkanı Töre, temasları kapsamında Adana iline bağlı Yüreğir Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile de görüştü. Ziyarette eski AK Parti Milletvekilleri Metin Külünk ve Suat Önal da yer aldı.
MUHARİP GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
Başkan Töre, temasları kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şubesini ziyaret ederek gaziler ile bir araya geldi.
Töre, burada yaptığı konuşmada 1974 Mutlu Barış Harekatının önemine değinerek Mehmetçik ile Mücahitin yan yana mücadele vererek bugünlere geldiğini söyledi.
Töre, verilen bu zorlu mücadelelerden sonra kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine herkesin sahip çıkması gerektiğini vurguladı.
Adana’da temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde “Mavi Vatan- Kıbrıs” konulu söyleşiye katılacak.
Başkan Töre, temasları kapsamında yine gün içerisinde Adana Muharip Gaziler Derneğinde gaziler ile bir araya gelecek, Adana Sanayi Odası ve MÜSİAD Adana Temsilciliğini ziyaret edecek.
Töre’ye temaslarında KKTC Mersin Başkonsolusu Zalihe Mendeli eşlik ediyor.
Başkan Töre’nin yarın sabah KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

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