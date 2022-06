Töre, Alayköy İlkokulunda Düzenlenen Etkinliğe Katıldı

Okula gelişinde Okul Müdürü Özden Ünbay ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Töre, öğrenciler ile sohbet etti.

Etkinlikte Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından Mustafa Kayabek’in yazdığı ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yaşamında sıklıkla seslendirdiği “Benim iki bayrağım var” şiirinin basılı olduğu posterler öğrencilere hediye edildi.

Meclis Başkanı Töre, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada devletin şefkatli ellerinin her zaman çocukların üzerinde olması gerektiğini kaydederek öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Özellikle çevreye karşı öğrencilerin duyarlı olmasını isteyen Başkan Töre, sevginin önemine değindi.

Dili, dini, ırkı ne olursa olsun her insanı sevmek gerektiğini ifade eden Töre, bu bilinçle çocukların geleceğe adım atmasını diledi.

Çocukların yarın çok önemli makamlarda da olabileceğine işaret eden Başkan Töre, “Gelecekte istikbal sizlerseniz. Ne kadar iyi yetişirseniz geleceğimiz de o kadar parlak olacaktır.” dedi.

Atatürk’ün “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözünü anımsatan Töre, Kıbrıs Türk halkının da Cumhuriyet kurduğunu söyledi ve çocukların bu Cumhuriyete her zaman sahip çıkmalarını istedi.