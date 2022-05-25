Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Din Gör – Sen Başkanı Cengiz İşkey, 211 camide görev yapan din görevlilerini temsil eden mesleki bir sendika olduklarını anımsatarak milli, manevi ve kültürel anlamda faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Başkan Töre de konuşmasında milli ve manevi değerleri olmayan bir halkın geleceğinin de olamayacağına dikkati çekerek bu değerlerin büyük bir zırh olduğunu belirtti.

Milli ve manevi kimliği muhafaza edip geliştirmenin önemine işaret eden Töre, özellikle bu duyguların küçük yaşta edinilmesi gerektiğini ifade etti.

Töre: “Allah ezanı minarelerimizden eksik etmesin. Allah, şehitlerimize rahmet eylesin. İmansız bir vatan durumuna düşmeyelim.” dedi.

Milli ve manevi değerlerin zayıf olması durumunda istiklalin de korunamayacağına değinen Töre, Orhan Şaik Gökyay’ın ünlü şiirinden “Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir” mısralarını seslendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin de mücahit ve Mehmetçiklerin kanı ile canı ile kurulan bir devlet olduğunu vurgulayan Töre: “Bu devleri korumak imanımızın ve inancımızın bir gereğidir” dedi.