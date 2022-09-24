Töre: Ambargolar çok yakın zamanda kırılacak

Lefkoşa'da gerçekleşen etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Töre, bir çok sporcumuzun Türkiye Milli Takım forması altında başarılar elde ettiğine değinerek Anavatan Türkiye’ye sporcularımıza verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Spor ambargosunun Birleşmiş Milletler’in kuruluş ilkelerine aykırı olduğuna değinen Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” söylemini anımsatarak Kıbrıs Türk halkının ve gençlerin bu sözü şiar edinmesi gerektiğini kaydetti.

Töre, ambargoların ve izolasyonların çok yakın zamanda kırılacağına inandığını ifade ederek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan “ KKTC’yi tanıyın” çağrısının tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Bugün ambargolar başta olmak üzere bir çok sıkıntı yaşanıyor diye devletten ve egemenlikten vazgeçilmesinin söz konusu olamayacağını vurgulayan Töre, KKTC’nin tanınması yönünde yapılan çağrıyı selamladıklarını kaydetti.

Töre: “Anavatan ile birlikte yola devam ediyoruz. İnşallah bize ve gençlerimize ambargo ve izolasyon yapanlar bir gün bundan utanacak ve vazgeçecekler” dedi.

Başkan Töre, konuşmasının ardından bazı sporculara ödüllerini verdi.