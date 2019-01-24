Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google Asistan değişti! İşte yeni gelen müthiş özellikler
Google Asistan değişti!
banner40

Töre: “Anketle cumhurbaşkanı arayışı yanlıştır”

Zorlu Töre, anketle cumhurbaşkanı arayışını yanlış bulduğunu açıkladı

24 Ocak 2019 Perşembe 15:24
Töre: “Anketle cumhurbaşkanı arayışı yanlıştır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, anketle cumhurbaşkanı arayışını yanlış bulduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Töre, “Ulusal Birlik Partisi, Cumhurbaşkanı adayını anketle belirleyecek şeklinde kamuoyuna yansıtılan haber, partimizin yetkili organlarında görüşülüp karara bağlanmamış bir düşüncedir” dedi.

banner41
Töre şöyle devam etti:

“Genel Yönetim Kurulunun böyle bir kararı yoktur. Anketle Cumhurbaşkanı arayışı yanlıştır, kabul edilemez bir yaklaşımdır. UBP'nin 21 Milletvekili ile birlikte 116 Parti Meclisi üyesi, 6 İlçe Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 12 bin üyesi vardır.

Cumhurbaşkanlığına birden fazla aday olması halinde parti tabanına yani üyelere gidilmesi en büyük ankettir. Bunun dışında yapılmaya çalışılan anket şekli gerçekleri yansıtmayacaktır ve partimize sıkıntılar getirecektir.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreAnketCumhurbaşkanıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hasan 2019-01-24 15:55:39

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı Basın Bürosu UBP'nin Basın Birimi midir ki Sayın Töre Bu yolla böyle bir açıklama yapıyor.Çok yanlış bir uygulama,Devletin Kurumları ve Birimleri Siyasi Partilerin veya Siyasilerin şahsi menfaatleri için kullanılamaz.Ama görülüyor ki Devlet Malı deniz,yemeyen domuz misali savurganlık gırla devam ediyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği açıklama yaptı
Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği açıklama yaptı
Zülfiye Tokay yaşamını yitirdi
Zülfiye Tokay yaşamını yitirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim