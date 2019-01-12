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Töre Antalya’da Küçük İle Denktaş’ı Anma Törenlerine Katılacak

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümleri münasebetiyle Antalya’da düzenlenecek anma etkinliklerine katılacak.

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:00
Töre Antalya’da Küçük İle Denktaş’ı Anma Törenlerine Katılacak

Meclis Başkan Yardımcılığı’ndan verilen bilgiye göre, Türk Ocakları Antalya Şubesi’nin davetlisi olarak 13-15 Ocak tarihlerindeki anma etkinliklerinde Töre konuşma da yapacak.

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Etkinliklerde çelenk sunulacak, sergi açılışı yapılacak ve konferans düzenlenecek. Muradiye Belediyesi Konferans Salonu’nda yer alacak konferansta Denktaş ve Dr. Küçük’ün milli mücadeleye kattıkları ve bugünkü durum konusunda Zorlu Töre de konuşma yapacak.

Vali ve Belediye Başkanı’nı da ziyaret edecek Zorlu Töre, salı günü ülkeye dönecek.

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Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreAntalyaDr. Fazıl KüçükRauf Raif DenktaşAnmaTÖRENHaberGündemKıbrıs
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