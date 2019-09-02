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Töre: Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Zamanı

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:20
Töre: Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Zamanı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, gerçekleşmeyecek çözüm şekilleri yerine KKTC’ye sahip çıkılması ve milli duruşun pekiştirilmesi gerektiğini kaydederek, “Bazı devlet makamları federasyon, birleşik Kıbrıs hayallerini ifade etmeye devam ediyor… KKTC öksüz ve yetim pozisyonunda…” dedi.

Töre, yazılı açıklamasında Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmeleri,“Çözümden, barıştan, anlaşmadan bahsetmek mümkün değil” ifadeleriyle değerlendirdi.

“LUTE’UN KIBRIS ZİYARETLERİ SONUCU DEĞİŞTİREMEYECEK”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs ziyaretlerinin sonucu değiştiremeyeceğini kaydeden Zorlu Töre, Rum-Yunan zihniyetinin aynı olduğunu, bu nedenle ikili veya üçlü görüşme olsa da müzakereler yeniden başlatılsa da bir sonuç elde edilmeyeceğini söyledi.

“ARTIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZAMANI”

50 yılı aşkın süre devam eden görüşmelerle zaman kaybedildiğini belirten Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, şunları da kaydetti:

“Rum tarafı çaldığı, işgal ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti ile yola devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öksüz ve yetim pozisyonunda kalıyor. Ulusal devletimize sahip çıkmayan bazı devlet makamları federasyon, birleşik Kıbrıs hayallerini ifade etmeye devam ediyorlar. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zamanıdır. Milli duruşumuzu pekiştirelim.”

TÖRE’DEN CUMHURBAŞKANI’NA ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da eleştiren Töre, “Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi saplantılarıyla ve hayalleriyle Kıbrıs meselesi çözülecek olsaydı, Sayın Mehmet Ali Talat zamanında çözebilirdi. Gerçekleşmeyecek çözüm şekilleri yerine kendi milli devletimize sahip çıkarsak, belirsizlikten de kurtulmuş oluruz” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 02.09.2019 15:23
Anahtar Kelimeler:
Zorlu Töre
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Realist 2019-09-02 15:46:10

Çıka çıka kör ettiniz;Hepsinizin cebinde cyprus pasaportcukları lafazanlık yaparsınız.

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