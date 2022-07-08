Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada zanlı mahkemeye çıktı
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada...
Gece eve girdi, eline geleni çaldı
Gece eve girdi, eline geleni...

Töre: Azıcık esneme ve gevşeme yaparsak hemen tefrika ve nifak giriyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul’da bulunan Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nde bazı Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi.

08 Temmuz 2022 Cuma 10:16
51 Okunma
Töre: Azıcık esneme ve gevşeme yaparsak hemen tefrika ve nifak giriyor
banner48

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Zorlu Töre ziyaretinde Kıbrıs gazilerine hitaben yaptığı konuşmasında, Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesinin istendiğine işaret ederek , "bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek" dedi.

Töre, “Türk askeri Kıbrıs’tan çekilirse, Doğu Akdeniz Ege Denizi gibi olacak. 12 adalar ile yaşadığımız sıkıntılar Doğu Akdeniz’de de olacak” dedi.  Gelecek nesillere 1878-1974 arası yaşananları yaşatmaya kimsenin hakkı olmadığını ifade eden Töre, “KKTC’ye, Türk Ordusuna, Anavatan Türkiye’ye ve birbirimize sahip çıkacağız. KKTC’nin varlığı Türk Milleti ve Kıbrıs Türk Halkı’nın en büyük gelecek sigortasıdır” şeklinde konuştu.

Milli davadan taviz verilemeyeceğini kaydeden Töre, “Azıcık esneme ve gevşeme yaparsak hemen tefrika ve nifak giriyor…Onun için birlikte hareket edeceğiz. Biriz beraberiz ve hep birlikte Türk milletiyiz. Kıbrıs Türk Kültür Derneği olur, Hataylılar Kültür Derneği olur, Karadenizliler Kültür Derneği olur; ancak hepimizi birleştiren nokta Türklük ve Türk Milletinin milli hak ve menfaatleridir” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Devlet ve işveren temsilcileri asgari ücretlileri açlığa mahkum etti”
“Devlet ve işveren temsilcileri asgari ücretlileri açlığa mahkum etti”
Kurban Bayramı yarın başlıyor
Kurban Bayramı yarın başlıyor
Taçoy: “Komisyon Eylül ayında yeniden toplanabilir”
Taçoy: “Komisyon Eylül ayında yeniden toplanabilir”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim