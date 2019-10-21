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Töre, Barış Harekatı Gazilerini Kabul Etti

Töre: İyi ki 74 Mutlu Barış Harekatı oldu. İyi ki Türk askeri Kıbrıs’ta vardır. İyi ki garantiler vardır ki Türk askerinin adaya çıkması sağlandı

21 Ekim 2019 Pazartesi 17:00
Töre, Barış Harekatı Gazilerini Kabul Etti

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre  Türkiye’nin Balıkesir’e bağlı Edremit ilçesinden gelen  Kıbrıs Türk Barış Harekatı gazilerini kabul etti. Meclis Başkan Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, gaziler kabulde Barış Harekatı anılarını anlattılar. Hatıralarını tazelediler. Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre gazilere hitaben şunları söyledi:
 “İyi ki 74 mutlu Barış Harekatı oldu. İyiki Türk askeri Kıbrıs’ta vardır. İyi ki garantiler vardır ki Türk askerinin adaya çıkması sağlandı.  Rahmetli Menderes’e, Fatin Rüştü Zorlu’ya, Ecevit’e, ve Necmeddin Erbakan’a, Dr. Fazıl Küçük’e, Rauf R. Denktaş’a cenabı Allah’tan rahmet dilerim. Tarih bir bütündür. Adadaki Kıbrıslı Türkler Osmanlı Devleti’ne kadar Türk milletinin mensuplarıdır. Biz bir milletiz. Türk milletiyiz. Şehitlerimize ve hayatını kaybeden gazilerimize  rahmet diler, hayatta olanlara sağlık dileriz. Barış Pınarı Harekatı’na katılan tüm Mehmetçiklerimize Kıbrıs’tan selam gönderiyoruz” 

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Anahtar Kelimeler:
TöreBarışHarekatHaberKıbrıs
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