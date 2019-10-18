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Töre: Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye istediği sonucu elde etmiştir

"ABD’yle varılan mutabakata uyulmazsa ve Barış Pınarı Harekâtı devam edecektir"

18 Ekim 2019 Cuma 16:55
Töre: Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye istediği sonucu elde etmiştir

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye’nin  Barış Pınarı Harekatı’nda teröristlerle mücadelede  istedi sonucu elde ettiğini vurgulayarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:
“Barış Pınarı Harekâtı’nda teröristlere karşı verilen mücadelede Türkiye istediği sonucu elde etmiştir. PKK-PYD ve YPG gibi terör örgütleri büyük zayiat vermişler ve Türkiye’nin ilan ettiği güvenlik bölgesinin gerisine çekilmeyi kabul etmişlerdir.

ABD’yle varılan mutabakata uyulmazsa ve Barış Pınarı Harekâtı devam edecektir. Anavatanımız Türkiye’nin güçlü lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyoruz.

Bu harekâtta ve daha önceleri şehit düşen askerlerimizi ve sivil insanlarımızı rahmetle anıyoruz.  Şehitler ölmez Türkiye bölünmez duruşunu  unutmayalım. Güçlü Türkiye kararlı devlet yönetimi Türk’üm diyen herkesin moralini yükseltmiştir. Gururluyuz…”

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Töre:Barış Pınarı HarekatıTürkiye
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