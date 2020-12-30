TÖRE: “BAŞKA HEDEFLER İÇİN ÇALIŞACAĞIM”

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Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Meclis Başkanlığı’na aday olması konusunda son dönemde yaşananları yorumlayan Töre, “Kol kırılır yen içinde kalır. Kalır ama halk kolun nasıl kırıldığını bilsin ki, bir daha yaşanmasın. Bunun Zorlu Töre ile alakası yoktur. Sadece parti içerisinde dizayn yapılıyor. Bu gidişata bir yerde dur denilmesi gerekiyor. Ben bundan sonra divan başkanlığına aday değilim, aday da olmam. Ben Türkiye ve isimlerin adını vermem, kullanmam ama netice olarak bir takım dizayn yapma çalışmaları vardır. Bana söz veren arkadaşlar gidip başka birine oy verdiler. Hayırlı olsun. Ben bundan sonra da parti içinde milletvekili olarak çalışacağım ve başka hedeflere doğru yöneleceğim. B ve C planlarım vardır. Partiden kopmayı düşünmüyorum” dedi.