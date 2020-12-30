Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

TÖRE: “BAŞKA HEDEFLER İÇİN ÇALIŞACAĞIM”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

30 Aralık 2020 Çarşamba 10:23
852 Okunma
TÖRE: “BAŞKA HEDEFLER İÇİN ÇALIŞACAĞIM”

ÖZEL HABER

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Meclis Başkanlığı’na aday olması konusunda son dönemde yaşananları yorumlayan Töre, “Kol kırılır yen içinde kalır. Kalır ama halk kolun nasıl kırıldığını bilsin ki, bir daha yaşanmasın. Bunun Zorlu Töre ile alakası yoktur. Sadece parti içerisinde dizayn yapılıyor. Bu gidişata bir yerde dur denilmesi gerekiyor. Ben bundan sonra divan başkanlığına aday değilim, aday da olmam. Ben Türkiye ve isimlerin adını vermem, kullanmam ama netice olarak bir takım dizayn yapma çalışmaları vardır. Bana söz veren arkadaşlar gidip başka birine oy verdiler. Hayırlı olsun. Ben bundan sonra da parti içinde milletvekili olarak çalışacağım ve başka hedeflere doğru yöneleceğim. B ve C planlarım vardır. Partiden kopmayı düşünmüyorum” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 Öğrenci ve 7 öğretmen pozitif!
12 Öğrenci ve 7 öğretmen pozitif!
KKTC'de 2020'nin özeti
KKTC'de 2020'nin özeti
Güzelyurt’ta 5 işçide koronavirüs görüldü
Güzelyurt’ta 5 işçide koronavirüs görüldü
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim