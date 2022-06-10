Töre: Baybars ve Rogers’in Meclis’teki söz haklarında değişen bir şey olmayacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, BRT’de yayınlanan bir programa katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TÖRE: BAYBARS VE ROGERS’İN MECLİS’TEKİ SÖZ HAKLARINDA DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMAYACAK

Parti kararına uymayarak milletvekilliğinden istifa etmeyeceklerini açıklayan Halkın Partisi (HP) Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’in durumuyla ilgili açıklama yapan Töre, “Meclis’teki söz haklarında değişen bir şey olmayacaktır” dedi.

Töre, 27 Kasım’da yapılması planlanan seçimle ilgili olarak, belirlenen seçim tarihinde bir sorun olmadığını, mevcut belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin seçime kadar görev sürelerine devam edeceklerini belirtti.

“MECLİS YAZ DÖNEMLERİNDE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA TOPLANTIYA ÇAĞIRILABİLİR”

Cumhuriyet Meclisi’nin yaz dönemlerinde olağanüstü durumlarda toplantıya çağırılabileceğini ifade eden Töre, “Muhalefet ve iktidarın mecliste seçim tarihi ve yasa önerileri konusunda ortak bir paydada buluşmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

“MİLLETVEKİLLERİ OLARAK NEZAKET İÇERİSİNDE HAREKET ETMELİYİZ”

Töre, Meclis’te aşağılayıcı ve hakarete varan açıklamalarda bulunan milletvekilleri olduğunu, bunu tasvip etmediğini söyleyerek, “Hepimiz milletvekiliyiz ve halkın seçtiği insanlarız. Nezaket içerisindeyiz hareket etmeliyiz” açıklamasında bulundu.

“KOMİTELER YAZ AYLARINDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK”

E-devlet yasasının komitede görüşüldüğünü ve oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Töre, “Umuyorum ki diğer konularda da bu şekilde hareket ederiz. Komiteler de yaz aylarında çalışmalarını sürdürecek” dedi.