Töre: Ben Bu İstifayı Beklerdim

Başbakan Ersan Saner’in UBP-DP-YDP Hükümeti’nin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmasını yorumlayan Töre, “Üçlü koalisyon hükümeti, üç bağımsız milletvekilinin desteğiyle kurulmuştur. Ancak son dönemlerde nisap sorunu yaşıyorduk. Bunların düzeleceğini düşünmüştük. Olmadı. Baskın seçim de gündeme geldi. Ancak önce kurultayımızı yapalım dedik. Ancak bu kurultayı da Sayın Ersan Saner geçiştirdi. Hatta parti kurullarının kararlarını dikkate almadı. Tüzük değişiklikleri de gündeme geldi, bunlar da olmadı. O yüzden Ersan Saner’in istifa etmesini ben normal karşılarım. 24 saat öncesinden böyle bir şey yoktu, aniden gelişti. Burada etik ve doğru olan partinin yetkili organlarını da toplantıya çağırması ve orada değerlendirip, istifa etmesiydi. Ama olmadı. Benim için partinin organları çok önemlidir” dedi.

Ersan Saner’in parti yetkili organlarını dikkate almadığını söyleyen Töre, “Ersan Saner, parti organları ile değil, çevresindeki birkaç kişiyle istişare edip kararlar alıyor. İstifa etmesini destekliyorum ama bu daha doğru şekilde yapılabilirdi. Parti organlarını by pass ederek bu kararı alması, kendisine dezavantaj sağlayacaktır. Yeni seçilecek genel başkan bir hükümet kurabilir de, kuramayabilir de. 60 gün süresi var Cumhurbaşkanı’nın, bunu bekleyebilir. Ben Cumhurbaşkanı olsam, siyasi partilerin önce birbirleriyle istişare etmelerini de beklerdim. Bir de ülkenin en büyük partisi UBP’nin kurultayı vardır. Onun sonucunu da beklerdim. Sayın Cumhurbaşkanı görüşmelere başlayacaktır ama görevlendirme yapar mı yapmaz mı, onun değerlendirmesidir. Çünkü UBP’den çıkacak olan genel başkan ile de görüşmeler yapması gerekecektir” dedi.