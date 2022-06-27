Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Derneğinde eğitim alan öğrenciler için düzenlenen sertifika törenine katıldı.

Töre burada yaptığı konuşmada Derneğin verdiği eğitimleri çok önemli bir görev olarak gördüklerini ifade ederek, bu tür merkezlerin çoğalmasını ve desteklenmesi gerektiği düşüncesinde olduklarını kaydetti.

Gençlerin elbette ki sosyal yönden beklentileri de olacağını ancak her bir gencin de mensubu olduğu millete faydalı bir insan olmak gibi de bir görevi olduğunu ifade eden Töre, hiçbir zaman ilimin reddedilmemesi gerektiğini vurguladı.

Töre, gençlerin daima görevlerini bilerek yetişmesinin önemine değinerek insanlığı sevme bilinciyle hareket etmesini diledi.

Başkan Töre, Türk milletinin tarih sahnesinde her zaman insanlığın yardımına koştuğunu ifade ederek, gençlerin milli ve manevi değerleri iyi bilmesi gerektiğini söyledi.

Töre: “Bilimsel anlamda çağdaşlaşalım. Ancak kendi değerlerimizi hiçbir zaman unutmayalım. Bu değerleri çağdaşlaşalım diye kaybettiğimiz anda, ne milletimiz kalır ne de Müslüman kültürümüz…” dedi.