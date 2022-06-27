Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Suçlarını itiraf ettiler!
Suçlarını itiraf ettiler!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Flaş Haber
Ciklos'ta korkutan kaza!
Kapat

Töre: “Bilimsel anlamda çağdaşlaşalım"

Töre, Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Derneği sertifika törenine katıldı

27 Haziran 2022 Pazartesi 17:14
0 Okunma
Töre: “Bilimsel anlamda çağdaşlaşalım"
banner48

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Derneğinde eğitim alan öğrenciler için düzenlenen sertifika törenine katıldı.
Töre burada yaptığı konuşmada Derneğin verdiği eğitimleri çok önemli bir görev olarak gördüklerini ifade ederek, bu tür merkezlerin çoğalmasını ve desteklenmesi gerektiği düşüncesinde olduklarını kaydetti.
Gençlerin elbette ki sosyal yönden beklentileri de olacağını ancak her bir gencin de mensubu olduğu millete faydalı bir insan olmak gibi de bir görevi olduğunu ifade eden Töre, hiçbir zaman ilimin reddedilmemesi gerektiğini vurguladı.
Töre, gençlerin daima görevlerini bilerek yetişmesinin önemine değinerek insanlığı sevme bilinciyle hareket etmesini diledi.
Başkan Töre, Türk milletinin tarih sahnesinde her zaman insanlığın yardımına koştuğunu ifade ederek, gençlerin milli ve manevi değerleri iyi bilmesi gerektiğini söyledi.
Töre: “Bilimsel anlamda çağdaşlaşalım. Ancak kendi değerlerimizi hiçbir zaman unutmayalım. Bu değerleri çağdaşlaşalım diye kaybettiğimiz anda, ne milletimiz kalır ne de Müslüman kültürümüz…” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangında ihmal var mı?
Yangında ihmal var mı?
Özersay: “İradeye karşılıklı saygı için Türkiye ile bir iyi komşuluk antlaşması gerekecek”
Özersay: “İradeye karşılıklı saygı için Türkiye ile bir iyi komşuluk antlaşması gerekecek”
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA'ya olan borcu devlet borcu olarak devralınıyor
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA'ya olan borcu devlet borcu olarak devralınıyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim