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Töre: Biriz, beraberiz ve hep birlikte Türk Milletiyiz

Cumhuriyet Meclisi Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Yalova Şube başkanlığı heyetlerini kabul etti.

13 Eylül 2022 Salı 13:20
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Töre: Biriz, beraberiz ve hep birlikte Türk Milletiyiz


Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Zalihe Çavuşoğlu toplantı salonunda yer alan kabulde heyetlere hitaben bir konuşma yapan Başkan Zorlu Töre, Kıbrıs meselesinin milli bir dava olarak sadece Kıbrıslı Türklerin değil Türk Milletinin bir davası olduğunu kaydetti.

Töre, Türkiye üzerinde, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs adasında oynanan oyunların emperyalist ve sömürgeci oyunlar olduğuna işaret ederek amacın Türk milletini bölmek olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının geçmişten bugüne görüşmelerde iyi niyetli tavırlar ortaya koyduğunu anımsatan Başkan Töre, ama Atatürk’ün ifade ettiği “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözünü Kıbrıslı Türklerin daima örnek aldığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının bağımsız devleti olduğunu vurgulayan Töre, bağımsız devletten vazgeçilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs Türklerine karşı tutumunun ortada olduğuna değinen Töre, kendileri için en büyük değerin Anavatan Türkiye ve Türk Milleti olduğunu belirtti.

Töre: “Bağımsızlığa dört elle sahip çıkacağız. Anavatan Türkiye’den asla kopmayacağız. Biriz, beraberiz ve hep birlikte Türk Milletiyiz” dedi.

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