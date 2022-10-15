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Töre: Bizim bağımsızlığımız onlara mı kaldı?

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin hem bölgesinde hem de dünyada lider bir ülke olduğunu söyledi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 10:10
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Töre: Bizim bağımsızlığımız onlara mı kaldı?



Başkan Töre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen "Kıbrıs gazileri ile buluşma" etkinliğine katıldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Kıbrıs gazileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Töre, Kıbrıs'ın milli dava olduğunu vurguladı.

Töre, "Bu milli dava anavatan Türkiye'yle, Türk milletiyle birlikte yürütülür. Farklı bir coğrafya ismi söylenebilir, farklı bir devlet ismi söylenebilir ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anavatan Türkiye ile birlikte yoluna devam ediyor. Anavatan Türkiye olmadan kahraman Türk ordusu Kıbrıs'ta olmadan Kıbrıs davasının yürütülmesi mümkün değildir." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Töre, şöyle konuştu:

"Bizim cumhuriyetimizi Birleşmiş Milletler kabul etmezmiş, Güvenlik Konseyi kabul etmezmiş, Avrupa Birliği kabul etmezmiş. Bizim bağımsızlığımız onlara mı kaldı? Eğer BM'ye kalmışsa 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı olmazdı, eğer BM Güvenlik Konseyi'ne kalsaydı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmezdi. Onun için anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı BM'ye, Güvenlik Konseyi'ne cevap verdi. Ne dedi, 'dünya beşten büyüktür', 'dünya bu beşliye kalmış değildir' dedi. Türkiye hem bölgesinde hem dünyada artık lider bir ülkedir ve liderlik neyse gereğini yerine getirmeye çalışıyor. Onun için Kıbrıs Türk halkı için en büyük ne Avrupa ne Birleşmiş Milletler'dir. Kıbrıs Türk halk için en büyük Türkiye'dir, Türk ordusudur, Türk milletidir. Başka büyük yoktur, kabul etmeyiz."

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile birlikte olduklarını aktaran Töre, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin arama gemilerinin işi neymiş' diyorlar. Bu bölgenin en büyük ülkesi, en büyük kıyıya sahip ülkesi Türkiye'dir. Bir de Doğu Akdeniz'in göbeğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Dolayısıyla siz kim oluyorsunuz da denizlerin, okyanusların ötesinden geliyorsunuz. Ey Fransa, ey İngiltere, ey Amerika, sizin bu bölgede işiniz nedir. Biz zaten bu bölgedeyiz, bu bölgeden gidecek olan varsa siz gideceksiniz. Biz burada nöbetteyiz, takipteyiz ve ayaktayız. Türk milleti için, aziz şehitler için, kutsal davamız için ayaktayız ve taviz vermek yok, aldanmak yok" dedi.

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