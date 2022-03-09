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Töre: Bizim de bağımsızlık karakterimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine sahip çıkmaktır

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bugün sırasıyla Atatürk Anıtı, Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr.Fazıl Küçük’ün anıt mezarı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş’ın anıt mezarı, TMT Anıtı ve 1974 Barış Harekatı Türkiye Cumhuriyeti  Başbakanı Bülent Ecevit’in anıtını ziyaret ederek saygı duruşundu bulundu ve çelenk koydu. 

09 Mart 2022 Çarşamba 15:47
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Töre: Bizim de bağımsızlık karakterimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine sahip çıkmaktır
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Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Töre’ye ziyaretlerinde Meclis İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekilleri Alişan Şan, Hasan Küçük ve Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun yanı sıra Meclis genel Sekreteri Seral Fırat ve Meclis Yöneticileri eşlik etti. 

TMT Anıtına yapılan ziyarette Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Milletvekillerine TMT andını okudu. 

Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Atatürk’ün ifade ettiği “Bağımsızlık benim karakterimdir” veciz sözünün kendilerine her zaman ışık tuttuğunu belirterek “Bizim de bağımsızlık karakterimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine sahip çıkmaktır” dedi. 

Bu sahip çıkmada Cumhuriyet Meclisi’nin hiç şüphesiz çok önemli görevler yapacağını ifade eden Töre, Cumhuriyetin temelinin Cumhuriyet Meclisi’nin daha ileri düzeyde saygınlık görmesi için çalışmalar yapması ile olacağına inanç belirtti. 

Töre, Meclis Başkanlık Divanı olarak Cumhurbaşkanı, Hükümet ve Anavatan Türkiye ile iş birliği ve dayanışma içerinde Kıbrıs Türk halkının ulusal simgesi olan Cumhuriyet Meclisi’nde daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getirdi. 

Töre, konuşmasını şöyle tamamladı: “Biz bugünlere, canı cana, kanı kana katarak getirdik ve devlet kurduk. Devletten vazgeçmemiz asla söz konusu değildir. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yaşasın Anavatan Türkiye…Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz…Hayatta olan gazilere de uzun ömürler dileriz”

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu TöreAtatürk Anıtı
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