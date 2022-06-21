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Töre: “Bu bayraklar gönüllerimizin bayrağıdır”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Ülkeden mezun olan gençlerin gittikleri ülkelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birer elçisi olacağını” söyledi. 

21 Haziran 2022 Salı 10:29
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Töre: “Bu bayraklar gönüllerimizin bayrağıdır”
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Meclisten yapılan açıklamaya göre Meclis Başkanı Töre, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin düzenlediği mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı. 

Töre, “Mezun olan gençlerin Atatürk’ün ‘Ne mutlu Türküm diyene’ ifadesini kullanırken bunu hücrelerine kadar hissederek kullanmalarını diliyorum” diyerek, “Ay yıldızlı bayrakların ve İstiklal Marşı'nın milli sembolleri olduğunu” söyledi. 

Türkiye ve KKTC bayraklarının “ayrılamaz bir bütün” olduğunu ifade eden Töre, “Bu bayraklar gönüllerimizin bayrağıdır” dedi. 

“KKTC’nin varlığını sonlandırmak ve Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünü sulandırmak için oyunlar oynandığını söyleyen Töre, “Yağma yok…Biz Anavatan Türkiye ve Türk milleti ile et ve tırnak gibiyiz” ifadelerinde bulundu. 

Töre, “Milletimizden Anavatan Türkiye’yi ayırmak mümkün değildir. Bu yol birlikte yürünecektir” dedi. 

İlme ve insanlığa her zaman önem verilmesi gerektiğini ifade eden Töre, “Mezun olan öğrencilerin hümanist duygulardan hiçbir zaman vazgeçmemesini ve daima insanlığı sevmesini” istedi. 

Töre, konuşmasını, “Kahramanlık bayrağı yere düşürmemektir. Kahramanlık, bayrağı yere düşenden kapıp daha ileriye koşmaktır. Siz sevgili gençler, bundan sonraki hayatınızda bulunduğunuz ortamlarda bu duygularla önderlik yapacaksınız. Sizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin elçileri olacaksınız” diyerek tamamladı.

Konuşmaların ardından Başkan Töre, bazı öğrencilere diplomalarını verdi. 

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