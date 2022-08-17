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Töre: "Bu Meclis Devrim Barçın'ın söylemleri ile devrilmez"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı Zorlu Töre ile CTP'li vekiller arasında 'madalya' atışması devam ediyor. 

17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:57
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Töre: "Bu Meclis Devrim Barçın'ın söylemleri ile devrilmez"


ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs'a konuşan Meclis Başkanı Zorlu Töre, konuyu tüm şeffaflığı ile anlattı. 
Töre, yetenekli gençlere Meclis madalyası verilmesi yönünde konuşmalar yapıldığını ve bunların şifai konuşmalar olduğunu belirterek, konuşmalar esnasında bu konuda hiçbir itiraz yapılmadığını belirtti. 
CTP'li vekil Şifa Çolakoğlu'nun da bu fikre yoğun destek verdiğini anlatan Töre, fikri genişleten kişinin de Çolakoğlu olduğunu aktardı.   Töre, bu konuşmaların yapıldığı esnada bir diğer CTP'li vekil Devrim Barçın'ın mazaret izni olduğundan o gün Meclis Genel Kurulu'nda bulunmadığının altını çizdi. 
Barçın, hiç beklemediğimiz bir anda saldırdı!
"Hiç beklemediğimiz bir anda Cumhuriyet Meclisi'ne saldırı yapıldı" diyen Töre, "sanki oldu bitti yarattık ve madalya dağıtıyoruz, sanki bunun için kuyumculara gitmişiz gibi. Halbuki bizim Tebereüken Uluçay ve Önder Sennaroğlu zamanından basılmış madalyalarımız vardı ve bunlar depoda bekliyordu. Bunların değerlendirilmesi ve insanlarımızın onore edilmesi için bu yola çıktık. Biz bütçeyi madalyalar için kullanmadık. Böyle bir şey olmadı." diye konuştu.
"Bu Meclis Devrim Barçın'ın söylemleri ile devrilmez"
"Bu Meclis CTP'li Barçın'ın söylemleri ile devrilmez" diyen Töre, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu Meclis onun ağzından çıktığı gibi cüce değil, yüce meclistir. Yüce meclisi bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışmak kabul edilemez. Abuk sabuk açıklamalarla bu Meclis değerini yitirmez.  Bizim devletimiz de Meclisimiz de yücedir. Kendisi istediği kadar cüce diyebilir."

Son Güncelleme: 17.08.2022 17:59
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