Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
3 kez bıçak sapladı
3 kez bıçak sapladı
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi...
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...
İstinaf talebi reddedildi
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
banner107

Töre: Bu tehdidin farkındayız...

"Temin edilecek silahların hedefinde olan Kıbrıs Türk halkıdır. Bu tehdidin farkındayız ve güvenliğimizin yegâne adresinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu biliyoruz"

18 Eylül 2022 Pazar 10:55
44 Okunma
Töre: Bu tehdidin farkındayız...


"Egemenlik ve bağımsızlığından ödün vermeyecek, bu ve benzeri kararlara, birlik ve beraberliği perçinleyerek yanıt vereceğiz."

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Amerika Birleşik Devletleri’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu tamamen kaldırmış olmasını şiddetle kınadığını ve bu kararın en kısa sürede gözden geçirilmesini umduğunu bildirdi.

Töre, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar, GKRY’yi sorunlarını diplomasi ve uzlaşı ile çözmekten uzaklaştıracak ve maksimalist taleplerinde ısrar etmesini cesaretlendirecektir. Adada ve bölgede bir silahlanma yarışını da tetikleme riskini barındıran bu karar kabul edilemezdir." ifadelerini kullandı.

Adada, taraflar arasında uzlaşı ve güven artırıcı önlemler tavsiyesinde bulunan ABD’nin, bir tarafa silah satışı için zemin hazırlamasını tutarsızlık ve samimiyetsizliğin olabilecek en güçlü tezahürü olarak niteleyen Töre, Kıbrıs Türk halkının tüm bu gelişmeleri yakından ve endişe ile takip etmekte olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası antlaşmalara dayana etkin ve fiili garanti hakkının önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Töre açıklamasında "Temin edilecek silahların hedefinde olan Kıbrıs Türk halkıdır. Bu tehdidin farkındayız ve güvenliğimizin yegâne adresinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu biliyoruz. Egemenlik ve bağımsızlığından ödün vermeyecek, bu ve benzeri kararlara, birlik ve beraberliği perçinleyerek yanıt vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiZorlu TöreABDGKRY
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunçtaşlı'dan sert göndermeler
Tunçtaşlı'dan sert göndermeler
Tunçtaşlı, partililere seslendi
Tunçtaşlı, partililere seslendi
Ataoğlu, partililere seslendi
Ataoğlu, partililere seslendi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim