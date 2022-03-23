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Töre, bugün Ankara’ya gidiyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un davetiyle bugün Ankara’ya gidiyor.

23 Mart 2022 Çarşamba 09:38
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Töre, bugün Ankara’ya gidiyor
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un davetiyle yapılacak ziyaret çerçevesinde Töre’ye Başkanlık Divan heyeti eşlik edecek.

Töre’nin heyetinde Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekilleri Alişan Şan, Hasan Küçük, Devrim Barçın ve Şifa Çolakoğlu’nun yanı sıra Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda bulunuyor.

Töre ve heyetinin Anıtkabir’i ziyaret ederek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelmesi ve Ankara’da çeşitli temaslar yapması bekleniyor.

Heyet, 26 Mart Cumartesi günü adaya dönecek.

Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreAnkaraMustafa Şentop
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