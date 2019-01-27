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Töre: Bugün faşist Rum-Yunan ikilisi yine sahnededir

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 27-28 Ocak Direnişi’nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

27 Ocak 2019 Pazar 13:55
Töre: Bugün faşist Rum-Yunan ikilisi yine sahnededir

Zorlu Töre, enosis hareketine karşı Kıbrıs Türk halkının baş kaldırışı olan 27-28 Ocak 1958 miting ve yürüyüşlerinin masum Kıbrıslı Türklerin şehit olması ve bir çoğunun yaralanmasına sebep olduğunu bildirdi.

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Töre yayımladığı mesajda, İngiliz sömürge idaresine karışı ve Enosis’i engellemek maksadıyla “ya taksim ya ölüm” teziyle sokaklara dökülen halkın üzerine askeri araç sürüldüğünü ve makineli silahlarla ateş edildiğini kaydetti.

Töre mesajında “Halkımızın elinde sadece Türk bayrakları vardı. Bu bir nümayişti, silahlı bir direniş değildi. Ama İngiliz askerleri acımasızca halkımıza saldırdılar” ifadelerini kullandı. Kıbrıs’ta Türk varlığını yeniden tescil eden bu mitinglerde ve yürüyüşlerde Enosisin engellendiğini, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temellerinin atıldığını belirten Töre, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ortak olan Kıbrıs Türk halkı ne yazık ki Akritas Planı ile 1963 Kanlı Noeli’nden sonra Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki ortaklıktan uzaklaştırılmıştır. Bugün Faşist RumYunan ikilisi yine sahnededir. Kıbrıs coğrafyası ikiye bölünmüştür. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var” ifadelerine yer verdi.

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Zorlu Töre27-28 Ocak DirenişiHaberGündemKıbrıs
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