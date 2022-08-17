Töre: Bugünlere canı cana, kanı kana katarak geldik

Restore edilen Barbarlık Müzesi yeniden açıldı...

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının 1878’den 1974’e kadar tam 96 yıl bu topraklarda öksüz, aç, yetim ve çaresiz kaldığını, şehitler verdiğini ve göçler yaşadığını ama yılmadığını vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin bir gün gelecek umuduyla mücadelesini yılmadan sürdürdüğünü anlatan Töre, Kıbrıslı Türklerin 1955 yıllardan itibaren yaşadığı olaylara değindi.

Kıbrıslı Türklerin bu topraklarda 1571’den başlayarak şehitler verdiğine işaret eden Töre, adaya önce Osmanlı’nın Akıncı denilen askerlerinin geldiğini, daha sonra mukavemetçiler, volkancılar ve 9 Eylülcülerin geldiğini, Kıbrıslı Türklerin İngiliz sömürgesine karşı daha sonra da, EOKA’nın saldırılarına karşı direnmeye başladığını hatırlattı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması sürecini de anımsatan Töre, Rumların Kıbrıs’ı Girit adası yapmak, Yunanistan’a bağlamak için mücadele ettiklerini, bu ideallerinden hiçbir zaman vazgeçmediklerini kaydetti.

Töre, Kıbrıslı Türklerin Türk milletine her zaman güvendiğini, inançlarını hiç kaybetmediklerini vurguladı.

Zorlu Töre, 24 Aralık gecesinde Binbaşı İlhan’ın eşi, çocukları ve ev sahiplerinin barbarca katledilmesi olayını anımsatarak, yaşananların bir soykırım olduğunu ve bunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Bu barbarlığın esasının soykırıma dayandığını, Atlılar, Muratağa, Sandallar, Taşkent ve Aleminyo’da yaşananların da soykırım olduğunu, bunu dünyaya anlatmak, gelecek nesillere bunu öğretmek gerektiği ifade eden Töre, Rum -Yunan ikilisinin hedefinin değişmediğini, büyük Yunanistan hayalinin, Helenizm kavgalarının devam ettiğini söyledi.

Töre, “Aziz şehitlere rahmet dilerken, KKTC’ye, Anavatan Türkiye’ye dört elle sarılmaya devam edeceğiz. Bugünlere canı cana, kanı kana katarak geldik. Mehmetçikle mücahit birlikte can verdi. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar can verdi” dedi.

BM Güvenlik Konseyi’nin KKTC’yi tanımadığını, Türk askerinin adadan çekilmesini istediğini anımsatan Töre, ulusal direniş ve varoluş kavgasının devam ettiğini söyledi, aziz şehitleri rahmetle anarak emeği hizmeti geçen herkese teşekkür etti.