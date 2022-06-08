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Töre: “Canı cana kanı kana katarak bugünlere geldik”

Cumhuriyet meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na bağlı Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nce düzenlenen Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi olarak görev yapan ve yaş haddinden dolayı görev süresi sona erenlere plaket takdiminin yapıldığı terhis törenine katıldı.

08 Haziran 2022 Çarşamba 10:57
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Töre: “Canı cana kanı kana katarak bugünlere geldik”
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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rauf Raif Denktaş Konferans salonunda  gerçekleşen törende konuşan Töre, Kıbrıs Türk halkının zor yıllar yaşayarak bugünlere geldiğini, kurumsal yapıların olmadığı geçmiş dönemlere kıyasla, Sivil Savunma gibi kurumların varlığının gurur verici olduğunu ifade etti.
Teşkilatın barışta ve savaşta can ve mal güvenliğini en aza indirmek için büyük bir disiplinle hizmet verdiğini vurgulayan Töre, devlet olmanın gurur ve mutluluğunu her zaman yaşamamız gerektiğini söyledi.
Töre, devletin varlığını ve bağımsızlığını daima korumak gerektiğine işaret eden buna karşın çeşitli oyunlar oynanabileceğini ifade etti ve “Daima bu oyunları bozalım” dedi.
Töre şöyle devam etti:
“Bizler vatansever insanlar daima uyanık olacağız. Daima nöbette olacağız. Bunu birilerine düşmanlık için yapmayacağız. Ama geçmişi asla unutmayacağız. Tarihin tekerrür etmesine izin vermeyeceğiz. Geleceğimizi de ona göre kuracağız. Kimseyi aldatmayalım. Ama kimse de bizi aldatmasın. Devletin varlığı ve bağımsızlığı, özgürlüğü, güvenliği açısından kimse bizi aldatmaya kalkmasın.”
Devleti daha iyi yönetmenin, daha güzel günlere hazırlamanın devleti yönetenlerin birincil görevi olduğunu kaydeden Başkan Töre, yaşanan çeşitli olumsuzluklar karşısında bile “Devleti ve Anavatan Türkiye’yi istemeyiz” noktasına asla gelinmemesi gerektiğini vurguladı.
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın “Canı cana kanı kana katarak bugünlere geldik” ifadesini anımsatan Başkan Töre, Mücahit ve Mehmetçiğin birlikte toprağa girdiğinin asla unutulmamasını istedi.
Yapılan konuşmaların ardından Başkan Töre ve diğer yetkililer tarafından yaş haddinden dolayı görev süresi sona eren Halk Örgütü mükelleflerine plaketleri verildi.

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