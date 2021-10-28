Töre: Ciddiyetim bilindiği için tartışmalar içinde adım yok

UBP milletvekili ve UBP Genel Başkan Adayı Zorlu Töre, hem UBP’de hem de hükümette lider eksikliği bulunduğuna işaret ederek, “Hükümetin başına ve UBP’ye de bir lider lazım. O kişi benim. Üyeler bunları düşünerek oy vermeli” dedi.

Yarıştan çekilen Ersan Saner’in ve diğer iki aday Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy’un isimlerinin sürekli olarak bir tartışmanın içinde yer aldığını belirten Zorlu Töre, “Diğer adaylar birbirini suçluyor ancak benim ciddiyetim bilindiği için ben bu tartışmaların içinde yokum” diye konuştu.

“Saner aday olsaydı ben saygı göstermeye devam edecektim”

Saner’in adaylıktan çekilmesinin kendi şahsi değerlendirmesi olduğunu anlatan Töre, “Yaşananlar onu bu yola itmiştir. Aday olsaydı ben saygı göstermeye devam edecektim. UBP’de daha önce böyle adaylıktan çekilme olayları yaşanmadı ancak son dönemde bu gibi olayları gördük” diye konuştu.

“Değişimi ve dönüşümü sağlayacağım”

Parti başkanı olmasıyla sadece değişimi değil aynı zamanda dönüşümü de sağlayacağına vurgu yapan Töre, “Devletin kalkınması için çalışacağım. Devlete inanmayan ve ağır hakaret edenler var. Devletin düzgün çalışmadığı için şikayet edenler var. Adaletli ve hukuk devleti olmasının sağlanması lazımdır eğer öyle olursa insanlar devletine saygı duyar. Şu anda sıkıntılar yaşanıyor, bu sıkıntılara çözüm bulunamıyor, örneğin insanların devlet dairelerinde işleri yürümüyor” dedi.

“UBP, ortaklarından dolayı sıkıntı yaşadı”

UBP’nin koalisyon ortakları nedeniyle hükümette sıkıntı yaşadığına işaret eden Töre, “Küçük partilerle UBP koalisyona girdi. Bu partilerdeki milletvekilleri hükümete yardımcı olmuyor. Nisabı sağlamıyor ve acil yasalar geçmiyor. Muhalefet, istifa etmiş hükümetin nisabı bulmasını istiyor. Mecliste iç tüzük ne yazıyorsa uygulamalıdır. Meclis başkanı, cumhurbaşkanına vekâlet edecekse meclis başkan yardımcısı meclisi açmalıdır ancak CTP siyasi karar alarak meclisi açmadı. Bu tavır doğru değildir” ifadelerini kullandı.

“Meclise, hükümetin başına ve UBP’ye bir lider lazım”

Milletvekillerinin ettiği yemine sadık kalmadığına dikkat çeken Töre, “50 milletvekili aynı yemini ediyor ancak tüzüğe, Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Yasasına aykırı hareket ediyor. Bir milletvekili iki ayrı devleti kabul etmiyor. Meclise, hükümetin başına ve UBP’ye de bir lider lazım. O kişi benim. Üyeler bunları düşünerek oy vermeli” dedi.

“Vatandaş işini çözemediği için siyasilerden yardım istiyor”

Bir izleyicinin “UBP, iş bulma ve işleri çözme kurumu mu?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan Töre, “Vatandaşın işi dairelerde çözülmediği ve yaşadığı sıkıntılardan dolayı bize başvuruyorlar. Devlet dairelerinde sorunlar var. İşe gitmeyenler, vatandaşın işini yapmayanlar var. Yönetim kadroları sürekli değişiyor. Bu sorunları çözmek için bir lidere ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

“Yerli üretimi destekledim görevden alındım”

Radikal değişikliklere imza atacak ve dönüşümü sağlayacak biri olduğunu anlatan Töre, “Tarım bakanı olunca zeytinyağı ve zerdali ithalini yasakladım. Ülkede hasat zamanı ithalat yapılıyordu. Yerli üretici ve yatırımcının yanında oldum. Aldığım radikal kararlara ayak uyduramayanlar beni şikayet etti. Görevden alındım” ifadelerini kullandı.

“Meclis başkan yardımcılığı görevinde etkin çalıştım”

Meclis Başkan Yardımcılığı görevinde etkin çalışmalar yaptığına dikkat çeken Töre, “Böyle bir görev olduğunu benden sonra fark ettiler, çünkü ben o makama hakkını verdim. Makamları dolduramayacak kişileri göreve getirmemek lazım. Mesleklere uygun olmayanlara bakanlık verilmemeli” diye konuştu.

“İthalatı birkaç tüccarın elinden alacağım”

Devlet olması için halk ve toprak olması gerektiğini savunan Töre, “Halka ve toprağa ayrı bir önem verilmeli. Bunlar olmazsa ekonomi olmaz. İthalat yanında üretim ve ihracat da gerekir. Söylemde değil gerçekte de üretime destek verilmeli. KTHY, Sanayi Holding ve fabrikalar iflas etti, kapandı. İthalatı birkaç tüccarın elinden alıp kooperatiflere ve toprak kurumuna vereceğim” dedi.

“Piyasayı Ayşe Abla bilir demek yanlıştır”

“Piyasayı Ayşe Abla bilir, Ayşe Abla ile Fatma Teyze piyasayı belirler” sözüne atıfta bulunan Töre, “ ‘Piyasayı Ayşe Abla bilir’ demek, ‘13’üncü maaş ödenecek mi bilmiyorum?’ diye konuşmak yanlıştır. Maaşlar ve 13’üncü maaşlar Anayasal bir zorunluluktur. Devlet para bulup ödemek zorundadır. Ödeyemezse devlet iflas etmiş demektir. Gereken tedbirler alınarak maaşlar ödenmelidir. Piyasada denetim yaparak fiyatlar belirlenebilir” diye konuştu.

“Ciddiyetim bilindiği için tartışmalar içinde adım yok”

Ersan Saner ve Faiz Sucuoğlu arasında bir tartışmaya dönüşen videonun polise şikâyet edilip edilmemesi konusundaki tartışmayla ilgili konuşan Töre, “Faiz Sucuoğlu, bu videonun kendisine teklif edildiğini ama kabul etmediğini söylüyor. Bana böyle bir teklifle gelmediler, zaten gelmezler de. Benim taraf olmayacağımı biliyorlar bu nedenle bana bu teklifle gelemezler. Olay yargıda, eğer yalancı şahit varsa çapraz sorguyla ortaya çıkar. Yaşananlar her iki aday için de örnek davranış değil. Diğer adaylar birbirini suçluyor ancak benim ciddiyetim bilindiği için ben bu tartışmaların içinde yokum” dedi.

“Benim sloganımı kullanamıyorlar”

Adaylarla bazı ortak söylem ve sloganlar kullandığını ancak kendisinin sloganını kimsenin kullanamadığını anlatan Töre, “Ben yalpalamıyorum. Kimseyi aldatmadım. Kimseyi yarı yolda bırakmadım. Yalan söylemedim. UBP’ye yalpalamayan, aldatmayan ve aldatılmayan bir lider lazım. Adaylarla bazı ortak sloganlarımız var ancak diğer adaylar yalpaladığı için bu sloganı kullanamıyorlar.”

KAYNAK: HABER KIBRIS