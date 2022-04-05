Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre güncel konuşmaların ardından yaptığı konuşmada, kürsüden konuşma yapan herkese cevap veremeyeceğini belirterek, “Ancak hiç kimse KKTC’nin Meclisi’ne cüce meclis diyemez” dedi.

“Ben yüce Meclis dedim diye bir milletvekili kürsüden bu Meclis’e cüce Meclis diyemez” ifadelerini kullanan Töre, bu Meclis’in KKTC’yi ilan ettiğini belirterek, bunun ağır bir hakaret olduğunu ifade etti.

“Bu ağır hakareti iade ediyorum” diye konuşan Töre, “cüce meclis” kelimesini tutanaklardan çıkarttırdığını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısı 11 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.